Pronostici Serie B 10a giornata 2023-24. Dopo la sosta per le nazionali, dal 20 al 23 ottobre torna il campionato di calcio cadetto. Abbiamo analizzato le sfide più interessanti, con un occhio di riguardo su Cremonese-Sudtirol su cui si concentra la nostra free pick.

Pronostici Serie B 10a giornata 2023-24: Programma completo e quote

Una delle sfide più affascintanti di questa 10° giornata di Serie B è sicuramente quella tra Bari-Modena. Due squadre con un passato importante, anche nella massima divisione, che hanno avuto un inizio di stagione non proprio brillante.

Fari puntati in questa giornata sicuramente sulla sfida inaugurale tra la capolista Parma ed il Como, con il lagunari che quest’anno puntano alle zone alte di classifica. Oltre alla già citata Bari-Modena, sicuramente da sottolineare la sfida tra Sampdoria-Cosenza, con Andrea Pirlo in bilico sulla panchina blucerchiata ed il posticipo del lunedì dove il Palermo cercherà punti per avere la continuità giusta, contro una delle delusione di inizio stagione, lo Spezia.

10a GIORNATA SERIE B

20 Ottobre

Parma-Como

21 Ottobre

Cremonese-Sud Tirol

Bari-Modena

Lecco-Ascoli

Pisa-Cittadella

Ternana-Brescia

Catanzaro-Feralpisalò

22 Ottobre

Sampdoria-Cosenza

Reggiana-Venezia

23 Ottobre

Palermo-Spezia

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio cadetto.

Pronostici Serie B 10a giornata 2023-24: FREE PICK Cremonese-Sudtirol

Dopo un grande inizio siamo finiti in un periodo di bad run con le scommesse gratuite sulla Serie B.

RECAP FREE PICK SERIE B 2023-24

Parma-Cittadella: 1 @1.87✅

Modena-Pisa: UNDER 2.5 @1.65✅

Catanzaro-Parma: 2 +0.25 (AH) @1.93✅

Palermo-Cosenza: GOL NO @1.87✅

Venezia-Palermo: UNDER 2.5 @1.75❌

Modena-Venezia UNDER 2.5 @1.85❌

Sudtirol-Catanzaro: GOL SI @1.95❌

Cremonese-Sudtirol. La nostra attenzione è sulla sfida di Cremona di sabato 21 ottobre alle ore 14. Si sfidano due squadre con ambizioni di alta classifica, che non sono partite benissimo. I grigiorossi sono in zona playoffs e vengono da 5 Over 2,5 consecutivi (6 con esito Goal). Il Sudtirol ha visto l’esito Over 2,5 venir fuori in 4 delle prime 5 partite di campionato. Il Sudtirol ha sempre segnato nelle trasferte finora giocate. Puntiamo su OVER 2.5 @2.00 per questo match.

