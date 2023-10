Pronostici Serie B 11a giornata 2023-24. Dal 27 al 29 ottobre si gioca un nuovo turno del campionato di calcio cadetto in Italia. Abbiamo analizzato le sfide più interessanti con statistiche, migliori quote e anche la nostra free pick di giornata che questa settimana va su Brescia-Bari.

Pronostici Serie B 11a giornata 2023-24: il programma del campionato cadetto

L’11° giornata di Serie B si aprirà con l’anticipo di venerdì sera tra Cittadella-Cremonese, squadre appaiate a metà classifica con 13 punti ed entrambe reduci da una sconfitta.

Al sabato altre 5 partite, in particolare segnaliamo Ascoli-Parma. I ducali sono al comando con 23 punti dopo la vittoria sul Como che ha rimesso subito in corsa il Parma dopo il primo ko della stagione. L’Ascoli non ha mai perso nelle ultime 5 partite ma gli ospiti sono favoriti @2.20 per la vittoria.

Da non perdere anche Como-Catanzaro. Non accenna a fermarsi il Catanzaro reduce da 3 vittorie e al 2° posto in classifica. Proverà a riprendersi il Como che arriva da un pareggio seguito da 2 sconfitte che hanno fatto scendere i comaschi al 7° posto.

Alla domenica le ultime 4 partite. Segnaliamo la partita dallo Stadio Pierluigi Penzo, Venezia-Pisa. Dopo 2 vittorie il Venezia ha perso a Reggio Emilia, ma rimane nei piani alti della classifica, al 4° posto, mentre il Pisa ha vinto solo 1 delle ultime 5 giornate ed è scesa al 13° posto. Sempre pari tra queste due squadre negli ultimi 4 precedenti, un altra X questa domenica paga @3.30.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 a settimana per 5 settimane sulle scommesse perse. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici Serie B 11a giornata 2023-24: migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio cadetto.

Pronostici Serie B 11a giornata 2023-24: FREE PICK Brescia-Bari

Cerchiamo di tornare ad incassare in Serie B dove siamo in un periodo nero. Abbiamo scelto Brescia-Bari come free pick. Il Brescia ha giocato solo 8 partite, ma in queste ha segnato 6 gol, concedendone appena 3. Anche nelle partite del Bari lo spettacolo e le reti latitano, con 9 gol segnati e altrettanti concessi dai pugliesi nelle prime 10 partite. 2 degli ultimi 3 precedenti si sono chiusi con Gol No, compreso l’ultimo scontro dello scorso anno al Rigamonti, vinto 2-0 dal Bari. Consigliamo GOL NO @1.75.

RECAP FREE PICK SERIE B 2023-24

Parma-Cittadella: 1 @1.87✅

Modena-Pisa: UNDER 2.5 @1.65✅

Catanzaro-Parma: 2 +0.25 (AH) @1.93✅

Palermo-Cosenza: GOL NO @1.87✅

Venezia-Palermo: UNDER 2.5 @1.75❌

Modena-Venezia UNDER 2.5 @1.85❌

Sudtirol-Catanzaro: GOL SI @1.95❌

Cremonese-Sudtirol: OVER 2.5 @2.00❌

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.