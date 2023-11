Pronostici Serie B 12a giornata 2023-24, analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio cadetto in campo dal 4 al 5 novembre. Free pick su Sampdoria-Palermo.

Serie B: risultati ultima giornata e classifiche

L’11° giornata di Serie B si era aperta con la vittoria in extremis della Cremonese in casa del Cittadella. Il Parma vince 3-1 in casa dell’Ascoli (con la doppietta di Man) e allunga in testa alla classifica. Tonfo del Palermo, che perde 1-2 in casa contro il Lecco. Il Modena regola la Ternana e consolida la quinta posizione. Rimonte importanti per Venezia e Bari, rispettivamente contro Pisa e Brescia.

Altra sconfitta in rimonta per la Samp, che subisce tre reti negli ultimi 15 minuti di gioco e perde 3-1 sul campo del Sudtirol. Esordio shock per Zaffaroni sulla panchina della Feralpisalò, travolta in casa per 3-0 dalla Reggiana di Sandro Nesta. Il Como, con un rigore di Simone Verdi, piega il Catanzaro.

CLASSIFICA SERIE B

1. Parma 26

2. Catanzaro 21

3. Venezia 21

4. Palermo* 20

5. Modena 19

6. Como* 17

7. Sudtirol* 16

8. Cremonese 16

9. Cosenza 15

10. Reggiana 14

11. Bari 14

12. Cittadella 13

13. Brescia** 13

14. Ascoli 12

15. Pisa 12

16. Spezia* 8

17. Sampdoria 7 (-2)

18. Lecco** 7

19. Ternana 6

20. Feralpisalò 5

* Una partita da recuperare

** Due partite da recuperare

Pronostici Serie B 12a giornata 2023-24: le sfide da non perdere

Iniziamo il report delle sfide più interessanti della 12° giornata di Serie B dal San Nico con Bari-Ascoli. Dopo 3 pareggi i pugliesi hanno fatto il bottino pieno col 2-1 a Brescia e rimangono nell’orbita dei playoffs. L’Ascoli è 2 punti indietro, e ha interrotto la striscia di imbattibilità nel 1-2 contro il Parma. Sempre Gol NO negli ultimi 5 precedenti tra queste due formazioni e 1 solo Over negli ultimi 7 scontri diretti.

Da non perdere anche Catanzaro-Modena, due formazioni divise solo da un paio di punti a favore dei calabresi che sono al 3° posto mentre il Modena è 5°. I canarini però arrivano da 2 vittorie mentre al Catanzaro non è riuscito il poker e, dopo 3 successi consecutivi, si è fermato nello 0-1 di Como. Il Modena ha vinto 3-1 nel precedente più recente contro il Catanzaro in Coppa Italia (3-1 al Braglia).

Chiudiamo le nostre analisi delle sfide più interessanti con lo scontro di domenica al Tardini, Parma-Sudtirol. I tirolesi sono un osso duro per molti, chiedere a Cremonese e Samp che ultimamente hanno perso contro il Sudtirol che rimane al 7° posto, col sogno promozione. Il Parma è al comando ed è favorito per la vittoria del campionato cadetto. 8 vittorie, 2 pareggi e 1 sola sconfitta per i Ducali che arrivano dal 3-1 di Ascoli e hanno segnato 23 reti (miglior attacco) con solo 9 reti concesse (3° miglior difesa).

Pronostici Serie B 12a giornata 2023-24: migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio cadetto in Italia.

Pronostici Serie B 12a giornata 2023-24: FREE PICK Sampdoria-Palermo

Dobbiamo uscire dalla serie nera (anzi rossa) in cui siamo finiti in Serie B, e per farlo ci siamo affidati ad una partita delicata, per diversi motivi, quella tra Palermo-Sampdoria UNDER 2.5 @1.80. I siciliani sono in zona playoffs e puntano a rimanerci anche se arrivano da 1 sconfitta e hanno raccolto 1 solo punto nelle ultime 2 giornate. La difesa, con 8 gol al passivo, è comunque un reparto forte dei rosanero. Altri obiettivi per la Sampdoria che naviga sempre in acque pericolose al 17° posto, e dopo 2 risultati utili consecutivi si è tornata a fermare in Sudtirol. Sempre Under negli ultimi 6 precedenti tra queste due formazioni, andiamo con un altra partita a basso punteggio.

FREE PICK 12a GIORNATA Serie B

Palermo-Sampdoria UNDER 2.5 @1.80

RECAP FREE PICK SERIE B 2023-24

Parma-Cittadella: 1 @1.87✅

Modena-Pisa: UNDER 2.5 @1.65✅

Catanzaro-Parma: 2 +0.25 (AH) @1.93✅

Palermo-Cosenza: GOL NO @1.87✅

Venezia-Palermo: UNDER 2.5 @1.75❌

Modena-Venezia UNDER 2.5 @1.85❌

Sudtirol-Catanzaro: GOL SI @1.95❌

Cremonese-Sudtirol: OVER 2.5 @2.00❌

Brescia-Bari: GOL NO @1.75❌

