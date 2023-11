Pronostici Serie B 13a giornata 2023-24, analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio cadetto in campo dal 4 al 5 novembre. Free pick su Modena-Sampdoria.

Pronostici Serie B 13a giornata 2023-24: risultati e classifiche

Iniziamo facendo il punto della situazione con gli ultimi risultati e la classifica aggiornata di Serie B. Nello scorso turno è arrivata la terza vittoria consecutiva per il Parma di Pecchia, che vince anche contro il Südtirol e blinda il primo posto. Insegue a 5 punti il Venezia, che vince di misura sul campo della Ternana; terzo il Modena, vittorioso per 2-1 nello scontro diretto con il Catanzaro.

Il Palermo incassa la seconda sconfitta consecutiva perdendo a Marassi contro la Sampdoria: ora i siciliani sono quinti (con una partita da recuperare) e sentono il fiato sul collo della Cremonese, a quota 19 punti, che domina contro lo Spezia (3-0). Vincono anche Bari e Cittadella. Finiscono 1-1 Cosenza-Feralpisalò, Pisa-Como e Reggiana-Lecco.

Serie B: Classifica dopo 12 giornate

1. Parma 29

2. Venezia 24

3. Modena 22

4. Catanzaro 21

5. Palermo* 20

6. Cremonese 19

7. Como* 18

8. Bari 17

9. Südtirol* 16

10. Cosenza 16

11. Cittadella 16

12. Reggiana 15

13. Brescia** 13

14. Pisa 13

15. Ascoli 12

16. Sampdoria (-2) 10

17. Lecco** 8

18. Spezia* 8

19. Ternana 6

20. FeralpiSalò 6

* una partita da recuperare

** due partite da recuperare

Pronostici Serie B 13a giornata 2023-24: migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio cadetto in Italia.

Pronostici Serie B 13a giornata 2023-24: FREE PICK Modena-Sampdoria

Dopo esserci ripresi la settimana scorsa con l’Under di Palermo, cerchiamo costanza con la free pick di Serie B di questo weekend, e scegliamo proprio una delle sfide più interessanti: Modena-Sampdoria UNDER 2.5 @1.67.

Andiamo quindi con un altra partita a basso punteggio. Il Modena arriva da un doppio Over, ma rimane una squadra da Under (O/U 4-8 in stagione con 1.9 gol totali di media) ed è O/U 2-4 nelle partite interne al Braglia. La Samp dopo 4 Under di fila in trasferta, è tornata a segnare Over nell’ultima partita fuori casa in Sudtirol, ma nelle partite esterne nei blucerchiati vediamo 2.3 gol totali di media.

RECAP FREE PICK SERIE B 2023-24

Parma-Cittadella: 1 @1.87✅

Modena-Pisa: UNDER 2.5 @1.65✅

Catanzaro-Parma: 2 +0.25 (AH) @1.93✅

Palermo-Cosenza: GOL NO @1.87✅

Venezia-Palermo: UNDER 2.5 @1.75❌

Modena-Venezia UNDER 2.5 @1.85❌

Sudtirol-Catanzaro: GOL SI @1.95❌

Cremonese-Sudtirol: OVER 2.5 @2.00❌

Brescia-Bari: GOL NO @1.75❌

Palermo-Sampdoria UNDER 2.5 @1.80✅

