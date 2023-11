Quote Antepost Serie B 13 novembre 2023. Gli ultimi aggiornamenti e i risultati della 13° giornata del campionato di calcio cadetto. Si ferma il Parma, un Parma che dopo la sosta sarà protagonista nel big match, il derby emiliano col Modena che a sua volta deve riscattare l’ultimo ko. Intanto Fabregas nuovo allenatore del Como.

Quote Antepost Serie B 13 novembre 2023: risultati 13° giornata

Tante sorprese nella 13° giornata di Serie B. Il Parma capolista, rimasto in 10 uomini, cade a Lecco 3-2 e ne approfitta il Venezia, vittorioso nell’anticipo contro il Catanzaro: ora i lagunari sono a 2 punti dalla vetta. Secondo successo consecutivo per la Sampdoria, che si allontana dalla zona calda passando in casa del lanciatissimo Modena.

Ribaltamenti e colpi di scena tra FeralpiSalo e Bari che si conclude con uno spettacolare 3-3, che lascia però i lombardi sul fondo della classifica con 7 punti in compagnia della Ternana, che pareggia 2-2 in casa dello Spezia. Vince di misura sul campo dell’Ascoli il Como, che però, nonostante l’ottimo sesto posto in classifica con una gara in meno, esonera a sorpresa il tecnico Longo chiamando sulla panchina Cesc Fabregas. Vittoria esterne invece per il Pisa sul campo del Sudtirol, per la Cremonese a Brescia e per il Cittadella in casa del Palermo sempre più in crisi.

Quote Antepost Serie B 13 novembre 2023: classifiche e quote

Il Parma si ferma ma rimane al comando. A seguire le quote antepost che puntano sempre sui Ducali per la vittoria del campionato cadetto. Vediamo anche le quote per la promozione e quelle per la retrocessione secondo SNAI.

CLASSIFICA SERIE B

Parma 29

Venezia 27

Palermo 23

Modena 22

Cremonese 22

Como* 21

Catanzaro 21

Cosenza 19

Cittadella 19

Bari 18

Sudtirol* 16

Pisa 16

Reggiana 15

Sampdoria 13 (-2)

Brescia* 13

Ascoli 12

Lecco* 12

Spezia 8

Feralpisalò 7

Ternana 7

* Una partita da recuperare

Quote Antepost Serie B 13 novembre 2023: prossimo turno

Anche la Serie B va in pausa per le nazionali e tornerà il 24 novembre con l’anticipo Sampdoria-Spezia, un derby ligure molto importante. Il grosso delle partite si giocano sabato, compreso Parma-Modena, un altro derby regionale, questa volta emiliano, tra due squadre che puntano alla promozione nella massima serie, ma che devono riprendersi dall’ultima sconfitta.

Per le quote i Ducali in casa sono nettamente favoriti @1.90, e la pensano così anche i primi scommettitori di Planetwin365 al 50% per il Parma (23% sulla vittoria esterna dei canarini che pagherebbe @4.10 volte la posta).

