Pronostici Serie B 14a giornata 2023-24, analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio cadetto in campo dal 24 al 26 novembre. Free pick su Parma-Modena.

Pronostici Serie B 14a giornata 2023-24: le sfide da non perdere

Per la prima volta nella storia il derby ligure tra Sampdoria e Spezia si giocherà in Serie B in questa 14° giornata Le due squadre, retrocesse quest’anno nella serie cadetta, hanno faticato molto in questo inizio stagione e navigano nelle zone basse della classifica. Gli esperti puntano sui blucerchiati, in apparente ripresa dopo due vittorie di fila: @2,20 il segno «1», mentre @3,35 il colpo bianconero, che manca dal 30 settembre in casa della FeralpiSalò; pareggio fissato @3,10.

Nei sei precedenti in Serie A , risalenti alle ultime tre stagioni, bilancio favorevole allo Spezia: gli aquilotti hanno collezionato tre successi, a fronte di una sconfitta e due pari, scaturiti però tutti al Ferraris, dove la Samp è dunque imbattuta nello scontro diretto. I match in casa dei blucerchiati sono tutti terminati con l’esito Goal, in vantaggio domani @1,79 rispetto al No Goal, offerto @1,92. Per quanto riguarda i marcatori, in pole tra gli undici di Andrea Pirlo c’è @3,20 Fabio Borini, migliore dei suoi in stagione con 5 reti. Segue @3,55 Sebastiano Esposito, atteso da una sfida in famiglia: affronterà, infatti, i suoi due fratelli Francesco Pio e Salvatore, in lavagna rispettivamente a @5 e @7.

Pronostici Serie B 14a giornata 2023-24: migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio cadetto in Italia.

Pronostici Serie B 14a giornata 2023-24: FREE PICK Parma-Modena

Prima della pausa siamo tornati in cassa col campionato cadetto grazie all’Under a Modena, e anche questa volta consigliato una partita a basso punteggio con in campo i canarini nel derby emiliano contro la capolista. In Parma-Modena UNDER 2.5 @1.67 vediamo una partita sotto i 3 gol totali. In 7 partite interne i Ducali hanno concesso in tutto solo 3 gol (2.0 gol totali di media al Tardini). Il Modena è una delle migliori squadre da Under (O/U 4-9) e nelle trasferte dei gialloblu vediamo solo 1.8 gol totali di media. L’ultimo confronto diretto al Braglia si è chiuso 1-1.

RECAP FREE PICK SERIE B 2023-24

Parma-Cittadella: 1 @1.87✅

Modena-Pisa: UNDER 2.5 @1.65✅

Catanzaro-Parma: 2 +0.25 (AH) @1.93✅

Palermo-Cosenza: GOL NO @1.87✅

Venezia-Palermo: UNDER 2.5 @1.75❌

Modena-Venezia UNDER 2.5 @1.85❌

Sudtirol-Catanzaro: GOL SI @1.95❌

Cremonese-Sudtirol: OVER 2.5 @2.00❌

Brescia-Bari: GOL NO @1.75❌

Palermo-Sampdoria UNDER 2.5 @1.80✅

Modena-Sampdoria: UNDER 2.5 @1.67✅

