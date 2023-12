Pronostici Serie B 15a giornata 2023-24, analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio cadetto in campo dal 1 al 3 dicembre. Free pick su Modena-Reggiana.

Pronostici Serie B 14a giornata 2023-24: l’anticipo del venerdì è il big match

La 15° giornata di Serie B si apre con l’anticipo Palermo-Catanzaro che è anche la sfida più interessante di questo turno del campionato di calcio cadetto. Unibet punta sul successo dei siciliani, propostp @1,85 contro il colpo ospite@4,40, nonostante nelle ultime quattro in casa i rosanero abbiano ottenuto solo una vittoria. Nel mezzo, il pareggio paga @3,70 volte la posta.

Sarà il primo incrocio tra le due squadre in Serie B, ma nei cinque precedenti di Serie C il Palermo non è mai riuscito a vincere. Negli ultimi quattro turni di campionato i padroni di casa non hanno mai fatto registrare tabellini con oltre due reti, ma per questa sfida i bookie puntano sull’Over 2.5 @1,80, in vantaggio sull’Under 2.5 @1,91 su Marathonbet. Tra i risultati esatti, in cima alla lavagna di Sisal c’è l’1-1 @6,60, seguito dall’1-0 del Palermo @7,60. Una vittoria del Catanzaro per 1-0 paga @13 volte la posta.

Aggiornamenti antepost. Il Venezia aggancia il Parma, ma i Ducali rimangono favoriti per la vittoria finale

Facciamo il punto della situazione anche con gli aggiornamenti delle quote antepost per la vittoria del campionato di Serie B e la promozione. Parma e Venezia sono appaiati in testa alla classifica di Serie B e le quote per la vittoria del campionato. Gli emiliani sono ancora leggermente favoriti e si giocano @2,50 su Planetwin365 mentre l’arrivo in prima posizione del Venezia a fine anno è visto @3,30.

Subito dopo in quota c’è il Palermo, attualmente quinto a -6 dalla coppia di testa, il cui trionfo si gioca @8. Si sale in doppia cifra per la Cremonese, terza in classifica e proposta @13, il Como @17 e il Catanzaro, sceso in sesta posizione dopo l’inizio travolgente e offerto @23.

Tra i marcatori si punta su Massimo Coda per il titolo di capocannoniere. L’espertissimo bomber di categoria, a quota nove realizzazioni stagionali con la Cremonese e 120 in carriera nel campionato cadetto, è offerto come re dei bomber @1,75. Il primo rivale in quota è Benedyczak del Parma, con sette gol in stagione, visto @6,50. Spazio anche per il trascinatore del Sudtirol, Casiraghi, già autore di otto gol e proposto @7,50.

Pronostici Serie B 13a giornata 2023-24: FREE PICK Modena-Reggiana

In Serie B ci siamo rimessi in moto alla grande e a forza di Under abbiamo incassato le ultime 3 free pick sul campionato di calcio cadetto. Questa settimana proviamo a calare il poker con Modena-Reggiana UNDER 2.5 @1.85. Il derby della via Emilia è molto sentito, nessuno vorrà perdere e gli allenatori avranno preparato al meglio questa sfida che pensiamo sarà ancora una volta con poche reti.

Il Modena è una delle migliori squadre da Under del campionato (O/U 4-10 con 1.9 gol di media). La Reggiana è O/U 1-4 nelle ultime 5 partite di campionato. Sempre Under negli ultimi 3 precedenti tra queste due squadre e in 8 degli ultimi 9 derby emiliani.

RECAP FREE PICK SERIE B 2023-24

Parma-Cittadella: 1 @1.87✅

Modena-Pisa: UNDER 2.5 @1.65✅

Catanzaro-Parma: 2 +0.25 (AH) @1.93✅

Palermo-Cosenza: GOL NO @1.87✅

Venezia-Palermo: UNDER 2.5 @1.75❌

Modena-Venezia UNDER 2.5 @1.85❌

Sudtirol-Catanzaro: GOL SI @1.95❌

Cremonese-Sudtirol: OVER 2.5 @2.00❌

Brescia-Bari: GOL NO @1.75❌

Palermo-Sampdoria UNDER 2.5 @1.80✅

Modena-Sampdoria: UNDER 2.5 @1.67✅

Parma-Modena UNDER 2.5 @1.67✅

