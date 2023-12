Pronostici Serie B 16a giornata 2023-24, analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio cadetto in campo dal 9 e 10 dicembre. Free pick su Parma-Palermo.

Pronostici Serie B 16a giornata 2023-24: le partite di sabato

Sono sette le partite che aprono la 16° giornata di Serie B al sabato. Il Cittadella, in zona playoffs dopo 4 successi di fila, ospita il Cosenza, che invece ha perso le ultime 2. Curiosamente, 5 degli ultimi 6 precedenti tra queste due formazioni si sono conclusi con il punteggio di 1-1.

La capolista Venezia, che divide la vetta con il Parma, farà visita alla Cremonese, che con Stroppa in panchina ha scalato la classifica. Nei 10 precedenti più recenti, solo 2 successi dei grigiorossi contro i Lagunari, che invece si sono imposti in 4 occasioni (4 i pareggi).

Dopo il ko di Brescia, proverà a rialzarsi tra le mura amiche la Sampdoria di Andrea Pirlo, che affronterà a Marassi il Lecco. Si tratterà della prima gara ufficiale tra queste due formazioni, che attualmente hanno gli stessi punti in classifica.

Scontro delicato con Bari-Sudtirol che sono divise da un solo punto e a rischio di essere risucchiate nella lotta per non retrocedere. I pugliesi arrivano all’appuntamento dopo una settimana di tensione e con l’allenatore Marino sulla graticola. I precedenti nella serie cadetta sono in tutto 4, con una sola vittoria del Sudtirol, 2 successi per il Bari e 1 pareggio.

Sfida salvezza tra Ascoli-Spezia, formazioni che fin qui hanno raccolto pochissimo. Nei 10 precedenti più recenti, totale equilibrio con 4 successi per parte e 2 pareggi.

Ternana-Feralpisalò, con gli umbri allenati da Breda che sono reduci dal secondo successo stagionale ottenuto in casa del Cosenza.

Alle 16:15 il Catanzaro, attuale quarta forza della cadetteria, cercherà il 4° successo consecutivo ospitando un Pisa che non perde da 4 turni (1 vittoria e 3 pareggi). Il bilancio completo tra le due formazioni è in perfetto equilibrio, con 1 vittoria per parte e 2 pareggi.

Pronostici Serie B 16a giornata 2023-24: i match domenicali

Domenica si disputano le restanti tre sfide, tutte in contemporanea alle 16:15. Il Parma di Fabio Pecchia ospiterà al Tardini il Palermo di Corini, che però non vince da 3 turni, in cui ha racimolato solo 1 punto (1 pareggio e 2 sconfitte). Nella passata stagione una vittoria per parte tra queste due squadre. Considerando tutte le competizioni, negli ultimi 12 precedenti, solo due affermazioni dei rosanero e altrettanti pareggi.

Sfida d’alta quota tra il Como di Fabregas e il Modena: in palio ci sono punti pesanti in chiave playoff e promozione diretta nel massimo campionato. Entrambe le formazioni stanno vivendo un momento di forma particolare, anche se nei 7 recedenti più recenti c’è un solo successo degli emiliani (3 vittorie Como e altrettanti pareggi).

La Reggiana di Nesta proverà ad avere la meglio e sopravanzare in classifica un Brescia reduce da una striscia positiva di 3 turni (1 vittoria e 2 pareggi). Questo incrocio manca dal 2021 e negli ultimi 4 incontri ufficiali, considerando Serie B e Coppa Italia, non ci sono vittorie per gli emiliani (2 affermazioni delle Rondinelle e altrettanti pareggi).

Pronostici Serie B 16a giornata 2023-24: migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio cadetto in Italia.

16a GIORNATA SERIE B

09.12. 14:00 Ascoli-Spezia

09.12. 14:00 Bari-Südtirol

09.12. 14:00 Cittadella-Cosenza

09.12. 14:00 Cremonese-Venezia

09.12. 14:00 Sampdoria-Lecco

09.12. 14:00 Ternana-FeralpiSalò

09.12. 16:15 Catanzaro-Pisa

10.12. 16:15 Como-Modena

10.12. 16:15 Parma-Palermo

10.12. 16:15 Reggiana-Brescia

Pronostici Serie B 16a giornata 2023-24: FREE PICK Parma-Palermo

Il poker di Under non è arrivato la scorsa settimana, traditi dal derby tra Modena e Reggiana dove ci sono stati 3 gol. Rimaniamo in terra emiliana anche per la free pick della 16° giornata di Serie B con Parma-Palermo: PARMA -0.25 (AH) @1.80.

Si tratta di un handicap asiatico (-0.0, -0.5), avremo mezzo rimborso in caso di pareggio, ma pensiamo che i Ducali rimandano superiori ai siciliani, e al Tardini potranno vincere contro i rosanero che hanno raccolto 1 solo punto nelle ultime 3 giornate e hanno sempre perso negli ultimi 4 viaggi a Parma.

RECAP FREE PICK SERIE B 2023-24

Parma-Cittadella: 1 @1.87✅

Modena-Pisa: UNDER 2.5 @1.65✅

Catanzaro-Parma: 2 +0.25 (AH) @1.93✅

Palermo-Cosenza: GOL NO @1.87✅

Venezia-Palermo: UNDER 2.5 @1.75❌

Modena-Venezia UNDER 2.5 @1.85❌

Sudtirol-Catanzaro: GOL SI @1.95❌

Cremonese-Sudtirol: OVER 2.5 @2.00❌

Brescia-Bari: GOL NO @1.75❌

Palermo-Sampdoria UNDER 2.5 @1.80✅

Modena-Sampdoria: UNDER 2.5 @1.67✅

Parma-Modena UNDER 2.5 @1.67✅

Modena-Reggiana: UNDER 2.5 @1.85❌

