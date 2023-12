Pronostici Serie B 18a giornata 2023-24, analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio cadetto in campo del 23 dicembre. Free pick su Parma-Ternana.

Pronostici Serie B 18a giornata 2023-24: le sfide da non perdere

Tutta la 18° giornata di Serie B si gioca sabato 23 dicembre. Si parte alle ore 14:00 con cinque match in contemporanea. Il Cittadella, che è attualmente in piena corsa playoff e viene da 6 risultati utili consecutivi (5 vittorie e 1 pareggio), ospiterà uno Spezia che è in lotta per non retrocedere, ma viene da 2 vittorie di fila.

Como-Palermo è una delle sfide più interessanti tra due squadre divise da soli 3 punti di differenza in favore dei lariani, in piena zona playoff. Il match mette dunque in palio punti pesanti in chiave promozione, con entrambe le formazioni che non hanno avuto grande continuità nel corso di questa prima parte di stagione: in 8 precedenti nel campionato cadetto, è il pari a prevalere (5 volte), con 1 successo del Como e 2 del Palermo. Padroni di casa favoriti @2.25 su MarathonBet.

Dopo lo stop dell’ultimo turno, la Cremonese di Stroppa torna in casa e ospita il Modena: entrambe le formazioni sono in lotta per i playoff, con i grigiorossi al momento avanti di 2 punti. L’ultimo precedente risale alla Coppa Italia del 2022, con la Cremonese che si è imposta ai supplementari per 4-2.

Dopo 2 sconfitte consecutive, il Venezia (sempre 2°) ospita il Lecco, che ha ottenuto lo stesso score negli ultimi 2 turni ed è penultimo.

Alle 15:00 di sabato il Catanzaro attualmente 4° se la dovrà vedere con un Brescia che sta attraversando un ottimo periodo di forma, con una striscia positiva aperta di 6 partite (3 pareggi e altrettante vittorie).

Le restanti quattro sfide si disputeranno in contemporanea alle 16:15. Bari-Cosenza sono divise da un solo punto in classifica, ma devono stare attente a non essere risucchiate nella lotta per la salvezza. Negli ultimi 7 precedenti ufficiali, solo successi dei pugliesi, con i calabrese che non vincono addirittura dal lontano 2001.

Il Pisa, che non vince da 4 turni (2 sconfitte e altrettanti pareggi), ospita l’Ascoli che è tornato alla vittoria proprio nell’ultima giornata. Negli ultimi 3 precedenti, l’Ascoli ha ottenuto 2 successi contro il Pisa.

Occasione importante per il rilancio definitivo della Sampdoria di Andrea Pirlo, che vuole continuare la propria risalita verso i playoff ospitando il fanalino di coda FeralpiSalò. La vittoria dei blucerchiati si gioca @1.60 su Sisal.

Chiude il programma Südtirol-Reggiana, che non si sono mai affrontate prima nel campionato di Serie B. Nei precedenti, solo match di Serie C: i padroni di casa non hanno mai battuto gli emiliani negli 8 incroci più recenti (4 pareggi e altrettante sconfitte).

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici Serie B 18a giornata 2023-24: migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio cadetto in Italia.

18a GIORNATA SERIE B

23.12. 14:00 Cittadella-Spezia

23.12. 14:00 Como-Palermo

23.12. 14:00 Cremonese-Modena

23.12. 14:00 Parma-Ternana

23.12. 14:00 Venezia-Lecco

23.12. 15:00 Catanzaro-Brescia

23.12. 16:15 Bari-Cosenza

23.12. 16:15 Pisa-Ascoli

23.12. 16:15 Sampdoria-FeralpiSalò

23.12. 16:15 Südtirol-Reggiana

CLASSIFICA SERIE B

Parma 35

Venezia 33

Como 31

Catanzaro 30

Cremonese 29

Cittadella 29

Palermo 28

Modena 27

Sampdoria 22

Brescia 22

Bari 21

Cosenza 20

Sudtirol 20

Pisa 18

Reggiana 17

Ternana 17

Ascoli 16

Spezia 16

Lecco 16

Feralpisalò 10

Pronostici Serie B 18a giornata 2023-24: FREE PICK Parma-Ternana

Come free pick andiamo con Parma-Ternana: PARMA @1.67 su Unibet. Il Parma capolista, reduce da 2 pareggi di fila e 4 risultati utili consecutivi, ospita la Ternana che ha inanellato 5 risultati utili consecutivi (2 pareggi e 3 vittorie) risalendo fino al 15° posto.

Il pronostico pende dalla parte dei Ducali, che avranno dalla loro parte anche il pubblico amico, ma negli ultimi 4 precedenti i gialloblù non hanno mai vinto (3 sconfitte e 1 pareggio, 1-1 nell’ultimo confronto di febbraio scorso). La Ternana è in forma, ma al Tardini i Ducali potranno fare un regalo ai propri tifosi con la vittoria per una squadra che sul proprio campo quest’anno non ha mai perso

RECAP FREE PICK SERIE B 2023-24

Parma-Cittadella: 1 @1.87✅

Modena-Pisa: UNDER 2.5 @1.65✅

Catanzaro-Parma: 2 +0.25 (AH) @1.93✅

Palermo-Cosenza: GOL NO @1.87✅

Venezia-Palermo: UNDER 2.5 @1.75❌

Modena-Venezia UNDER 2.5 @1.85❌

Sudtirol-Catanzaro: GOL SI @1.95❌

Cremonese-Sudtirol: OVER 2.5 @2.00❌

Brescia-Bari: GOL NO @1.75❌

Palermo-Sampdoria UNDER 2.5 @1.80✅

Modena-Sampdoria: UNDER 2.5 @1.67✅

Parma-Modena UNDER 2.5 @1.67✅

Modena-Reggiana: UNDER 2.5 @1.85❌

Parma-Palermo: PARMA -0.25 (AH) @1.80❌1/2

Modena-Cittadella: 1 -0.25 (AH) @1.73❌1/2

RENDIMENTO -1.54

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB