Pronostici Serie B 19a giornata 2023-24. Nuovamente in campo il campionato di calcio cadetto il 26 dicembre. Vediamo gli ultimi risultati, la classifica aggiornata e il prossimo turno con tutte le squadre in campo a Santo Stefano.

Pronostici Serie B 19a giornata 2023-24: risultati ultimo turno e classifica

La 18° giornata di Serie B incorona il Parma Campione d’Inverno grazie al 3-1 dei ducali sulla Ternana ed al 2-2 tra Venezia e Lecco. I gialloblù ribaltano l’iniziale vantaggio ospite con le reti di Man, Cyprien e Bernabé. Al terzo posto il Como , che pareggia 3-3 al 92′ contro il Palermo grazie al calcio di rigore realizzato da Verdi. I lariani vengono raggiunti in classifica da Cremonese (4-0 al Modena) e Cittadella (4-1 allo Spezia).

Il Brescia ribalta in trasferta il Catanzaro da 2-0 a 2-3, Sampdoria ko 2-3 con la Feralpisalò. Bene il Pisa, che vince 1-0 con l’Ascoli, e la Reggiana, che passa 3-2 in casa del Sudtirol. Termina 0-0 Bari–Cosenza.

CLASSIFICA SERIE B

Parma 38

Venezia 34

Como 32

Cremonese 32

Cittadella 32

Catanzaro 30

Palermo 29

Modena 27

Brescia 25

Sampdoria 22

Bari 22

Cosenza 21

Pisa 21

Reggiana 20

Sudtirol 20

Ternana 17

Lecco 17

Ascoli 16

Spezia 16

Feralpisalò 13

Pronostici Serie B 19a giornata 2023-24: le sfide del 26 dicembre

Ecco il programma completo per Santo Stefano con la 19° giornata di Serie B. Tutte le quote sono Sisal. Spiccano Brescia-Parma e Palermo-Cremonese. Potrebbe essere un turno favorevole per la principale inseguitrice dei Ducali, il Venezia, che è impegnato in trasferta, ma sul campo del fanalino di coda FeralpiSalò che però si è risollevato con le ultime 2 vittorie, quindi attenzione a dare per scontato anche il risultato dei lagunari.

A chiudere il turno ci sarà Sampdoria-Bari, due società con un passato importante che sognano il ritorno in Serie A, anche se al momento sono tra il 10° e l’11° posto, appaiate con 22 punti a testa. I blucerchiati, dopo un avvio stagionale da incubo, si sono ripresi, anche se prima di Natale è arrivato un nuovo passo falso deludente, il 2-3 interno contro il Feralpisalò. Il Bari a sua volta ha vinto solo 1 partita nelle ultime 5 ed è reduce dallo 0-0 interno contro il Cosenza.

