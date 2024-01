Pronostici Serie B 20a giornata 2023-24, analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio cadetto in campo dal 12 al 14 gennaio. Free pick su Cremonese-Cosenza.

Pronostici Serie B 20a giornata 2023-24: le sfide da non perdere

La 20° giornata di Serie B si apre con un interessante anticipo, Catanzaro-Lecco. Calabresti favoriti, la vittoria degli uomini di Vivarini si gioca @1,80 su AdmiralBet mentre la vittoria ospite si gioca @4,40 su MarathonBet. Nel mezzo, il pareggio paga @3,55 volte la posta su Planetwin365. Per i calabresi sarà una sfida importante per provare a uscire dal momento negativo (tre sconfitte nelle ultime tre) e consolidare la posizione playoff contro una squadra che, all’andata, ha reso loro la vita difficile: 3-4 il risultato finale in Lombardia, mentre per questa sfida gli esperti puntano sull’Under 2.5 @1,80, leggermente avanti sull’Over 2.5 @1,87.

Il turno continuerà con 6 partite al sabato. Riflettori puntati su Cittadella-Palermo, in campo alle ore 14:00 dallo Stadio Pier Cesare Tombolato. Il Cittadella è salito al 4° posto e non perde da 8 turni, con 6 vittorie e 2 pareggi, anche se le 2 X sono arrivate negli ultimi 3 turni in cui la squadra ha un pò calato il proprio rendimento. 2 vittorie (in casa) e 2 pareggi (in trasferta) per i rosanero che sono al 6° posto, appena 1 punto dietro ai rivali di oggi, ma il Palermo si gioca sfavorito @3.40 di quota rispetto al @2.30 per i padroni di casa.

Il turno si chiude con le ultime 3 partite domenicali in contemporanea alle ore 16:15. La capolista Parma sfida l’Ascoli invischiata per la lotta per non retrocedere. Della partita di Cremona parliamo dopo in free pick mentre Venezia-Sampdoria si presenta come uno dei match più interessanti di questo turno del campionato di calcio cadetto. Il Venezia è al 2° posto anche se non vince da 4 turni (2 sconfitte seguite da 2 pareggi), i blucerchiati stanno rimontando al 10° posto, ma anche loro si sono un pò inchiodati prima della pausa con 1 punto in 2 gironate. All’andata a Marassi vinse 2-1 il Venezia che è favorita anche per questa sfida interna. La comparazione delle migliori quote la vediamo qui sotto.

Pronostici Serie B 20a giornata 2023-24: migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio cadetto in Italia.

Pronostici Serie B 20a giornata 2023-24: FREE PICK

Questa settimana abbiamo scelto Cremonese-Cosenza: 1 @1.62. Puntiamo sulla vittoria della Cremonese che ha perso 2 delle ultime 3 partite, ma rimane al 5° posto, in piena corsa per il ritorno nella massima serie, e le 2 sconfitte sono arrivate entrambe in trasferta. Allo Stadio Zini però i grigiorossi hanno vinto le ultime 4 partite, con 9 gol segnati e nemmeno uno concesso. Il Cosenza non vince da 6 giornate (4 sconfitte) e si sta facendo risucchiare nella zona calda della retrocessione. I calabresi hanno raccolto solo 9 punti, segnando 4 reti in 9 trasferte stagionali. La Cremonese ha sempre vinto negli ultimi precedenti col Cosenza, compreso il 2-1 dell’andata in trasferta.

RECAP FREE PICK SERIE B 2023-24

Parma-Cittadella: 1 @1.87✅

Modena-Pisa: UNDER 2.5 @1.65✅

Catanzaro-Parma: 2 +0.25 (AH) @1.93✅

Palermo-Cosenza: GOL NO @1.87✅

Venezia-Palermo: UNDER 2.5 @1.75❌

Modena-Venezia UNDER 2.5 @1.85❌

Sudtirol-Catanzaro: GOL SI @1.95❌

Cremonese-Sudtirol: OVER 2.5 @2.00❌

Brescia-Bari: GOL NO @1.75❌

Palermo-Sampdoria UNDER 2.5 @1.80✅

Modena-Sampdoria: UNDER 2.5 @1.67✅

Parma-Modena UNDER 2.5 @1.67✅

Modena-Reggiana: UNDER 2.5 @1.85❌

Parma-Palermo: PARMA -0.25 (AH) @1.80❌1/2

Modena-Cittadella: 1 -0.25 (AH) @1.73❌1/2

Parma-Ternana: PARMA @1.67✅

RENDIMENTO -0.87

