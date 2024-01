Una delle partite più interessanti della ventunesima giornata del campionato cadetto di Serie B, è in programma sabato 20 gennaio 2024, alle ore 14, allo stadio Liberati di Terni, tra i padroni di casa della Ternana e il Cittadella. Pronostico Ternana-Cittadella, quote, scommesse, stato di forma e risultato finale.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa della Ternana, arriva a questo match casalingo di Serie B, in piena lotta per non retrocedere, con soli 18 punti raccolti in 20 giornate giocate. Nelle ultime tre gare disputate è arrivato un solo punti, ottenuto con il pareggio interno 1 a 1 contro il Pisa.

Il Cittadella arriva in Umbria, invece con una classifica favolosa, i veneti sono infatti al quarto posto con 36 punti e in piena corsa per il salto di categoria.

Gli uomini allenati da Mister Edoardo Gorini, hanno ottenuto 11 punti nelle ultime 5 partire giocate e vengono dal successo casalingo 2 a 0 contro il Palermo.

Le probabili formazioni di Ternana-Cittadella

TERNANA(3-4-1-2): Iannarilli, Diakitè, Sorensen, Lucchesi, Carboni, Luperini, Labojko, Casasola, Marginean, Di Stefano, Raimondo. All. Breda

CITTADELLA(4-3-1-2): Kastrati, Salvi, Pavan, Negro, Carissoni, Vita, Branca, Carriero, Cassano, Pittarello, Pandolfi. All. Gorini

Quote Scommesse per Ternana-Cittadella

Partita molto equilibrata secondo le quote offerte dai bookmaker questa tra Ternana e Cittadella. Segno 1 bancato vincente a quota 2.80 sia su Admiralbet che su Sisal, il pareggio offerto a quota 3.25, la vittoria degli ospiti giocata a quota 2.60.

Pronostico per questa partita di Serie B

Il Cittadella parte pe rnoi favorito in questa sfida di Serie B, ma attenzione che la Ternana non può più perdere punti.

Pronostico GOL SI, offerto a quota 1.95 su Snai e a quota 2.00 su Betway

