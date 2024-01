Per la ventunesima giornata del campionato cadetto di Serie B, sabato 20 gennaio 2024, alle ore 14, la Reggiana ospita allo stadio Mapei Stadium il Como. Reggiana-Como di Serie B, pronostico, quote scommesse e statistiche.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La Reggiana è a metà classifica, con 24 punti, con 4 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Nelle ultime tre giornate di Serie B giocate, sono arrivati 7 punti, con 2 vittorie e un pareggio ottenuto in trasferta a Pisa per 2 a 2.

Il Como arriva a Reggio Emilia, secondo in classifica con 38 punti, a pari merito del Venezia, e a meno 4 punti dalla capolista Parma. I lariani allenati dal tecnico Osian Roberts, vengono da due vittorie consecutive, l’ultima per 4 a 0 in casa contro lo Spezia.

Le probabili formazioni di Reggiana-Como

REGGIANA(4-3-3): Bardi, Romagna, Marcandalli, Sampirisi, Fiamozzi, Bianco, Kabashi, Portanova, Melegoni, Antiste, Gondo. All. Nesta

COMO(4-3-3): Semper, Curto, Odenthal, Barba, Sala, Bianco, Abildgaard, Bellemo, Da Cunha, Cutrone, Gabrielloni. All. Roberts

Quote Scommesse per Reggiana-Como

Partita equilibrata per i bookmaker quella tra Reggiana e Como. Vittoria interna offerta a quota 3.40 sia su Sisal che su Snai, il pareggio giocato a quota 3.20, la vittoria esterna del Como bancato a quota 2.25.

Pronostico per questa partita di Serie B

Partita molto incerta questa tra Reggiana e Como, con la squadra ospite in grade forma, con 10 punti nelle ultime 5 gare giocate.

Pronostico GOL SI a quota 2.10 su Admiralbet e su Betway