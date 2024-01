Pronostici Serie B 21a giornata 2023-24, analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio cadetto in campo dal 19 al 21 gennaio. Free pick su Sampdoria-Parma.

Pronostici Serie B 21a giornata 2023-24: le sfide da non perdere

Ad aprire la 21° giornata di Serie B venerdì sarà l’interessante sfida Sampdoria-Parma di cui parliamo approfonditamente dopo in free pick. Sono invece 5 le partite che si giocano sabato in contemporanea alle ore 14:00. Il Brescia, che ha vinto 3 delle ultime 4 gare, cerca punti playoff contro il Südtirol. Perfetto equilibrio nei 3 precedenti di Serie B tra queste due squadre, con 1 vittoria per parte e un pareggio.

Dopo il 5-3 rifilato al Lecco, arrivato al termine di una serie di 3 sconfitte, il Catanzaro fa visita al FeralpiSalò, attuale fanalino di coda. All’andata, l’unico precedente di Serie B ha visto il successo dei calabresi per 3-0.

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia si affrontano due tra le formazioni più in forma del momento: Reggiana-Como. All’andata (2-2) l’unico precedente nella cadetteria tra queste due squadre.

Lo Spezia, penultimo (un solo punto nelle ultime 3 giornate) ospita una Cremonese che è quinta, ma negli ultimi tempi ha avuto un rendimento molto altalenante tra casa e trasferta. I liguri negli ultimi 4 precedenti non hanno mai vinto: 2 sconfitte (compresa quello dell’andata) e altrettanti pareggi.

Chiude il programma del primo pomeriggio Ternana-Cittadella, formazioni che arrivano al match con spirito diametralmente opposto. I padroni di casa hanno racimolato un solo punto negli ultimi 3 turni, mentre gli ospiti hanno una striscia aperta di ben 9 partite (7 vittorie e 2 pareggi). All’andata, pari in veneto (2-2) per la quarta volta negli ultimi 10 incroci (4 successi Ternana e 2 Cittadella).

Alle 16:15 il Venezia, che attualmente occupa la seconda piazza, fa visita a un Cosenza che è letteralmente in caduta libera e non vince una partita dall’11 novembre: da allora 5 sconfitte e 2 pareggi per i silani. All’andata 1-1.

Scontro salvezza tra Lecco-Pisa, con i toscani che hanno ottenuto 5 punti negli ultimi 3 turni, contro i 4 dei padroni di casa. Nessun successo dei toscani nei 6 scontri più recenti tra Serie B e C: 4 pareggi e 2 vittorie dei lombardi, inclusa quella dell’andata per 1-2 in trasferta.

Il Palermo, invece, proverà a risollevarsi dall’ultimo ko ospitando un Modena in piena crisi: gli emiliani, infatti, non hanno mai vinto negli ultimi 5 turni, racimolando 2 pareggi e 3 sconfitte. Con quello dell’andata (0-2) i siciliani vengono da 3 successi consecutivi contro i canarini.

Domenica il menu si chiude con Ascoli-Bari: all’andata, successo dei marchigiani, il 2° di fila, dopo che avevano perso entrambe le sfide precedenti.

Pronostici Serie B 21a giornata 2023-24: migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio cadetto in Italia.

21a GIORNATA SERIE B

19.01. 20:30 Sampdoria-Parma

20.01. 14:00 Brescia-Südtirol

20.01. 14:00 FeralpiSalò-Catanzaro

20.01. 14:00 Reggiana-Como

20.01. 14:00 Spezia-Cremonese

20.01. 14:00 Ternana-Cittadella

20.01. 16:15 Cosenza-Venezia

20.01. 16:15 Lecco-Pisa

20.01. 16:15 Palermo-Modena

21.01. 16:15 Ascoli-Bari

Pronostici Serie B 21a giornata 2023-24: FREE PICK Sampdoria-Parma

I blucerchiati, che erano partiti tra i favoriti per la promozione, si trovano attualmente al 13° posto e non hanno mai vinto negli ultimi 3 turni (2 sconfitte e 1 pareggio), mentre i Ducali, nelle ultime 8 gare ufficiali, hanno perso solo contro la Fiorentina in Coppa Italia dopo i calci di rigore. All’andata al Tardini la sfida si è conclusa con il punteggio di 1-1, dopo che la Samp aveva sempre vinto nelle 3 sfide precedenti (campionato di Serie A).

Il Parma non prende reti da tre trasferte consecutive e anche gli ultimi tre scontri del “Ferraris” hanno visto uscire il No Goal. Puntiamo su una sfida in cui entrambe le squadre potrebbero anche riuscire a segnare questa volta (il Risultato Esatto 1-1 si gioca @6 volte la posta), ma che comunque non andranno sopra le tre reti totali e quindi consigliamo Sampdoria-Parma: UNDER 2.5 @1.80, come all’andata e in 3 degli ultimi 4 precedenti.

RECAP FREE PICK SERIE B 2023-24

Parma-Cittadella: 1 @1.87✅

Modena-Pisa: UNDER 2.5 @1.65✅

Catanzaro-Parma: 2 +0.25 (AH) @1.93✅

Palermo-Cosenza: GOL NO @1.87✅

Venezia-Palermo: UNDER 2.5 @1.75❌

Modena-Venezia UNDER 2.5 @1.85❌

Sudtirol-Catanzaro: GOL SI @1.95❌

Cremonese-Sudtirol: OVER 2.5 @2.00❌

Brescia-Bari: GOL NO @1.75❌

Palermo-Sampdoria UNDER 2.5 @1.80✅

Modena-Sampdoria: UNDER 2.5 @1.67✅

Parma-Modena UNDER 2.5 @1.67✅

Modena-Reggiana: UNDER 2.5 @1.85❌

Parma-Palermo: PARMA -0.25 (AH) @1.80❌1/2

Modena-Cittadella: 1 -0.25 (AH) @1.73❌1/2

Parma-Ternana: PARMA @1.67✅

Cremonese-Cosenza: 1 @1.62✅

RENDIMENTO -0.25

