Pronostici Serie B 22a giornata 2023-24, analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio cadetto in campo dal 26 al 28 gennaio. Free pick su Modena-Parma.

Pronostici Serie B 22a giornata 2023-24: le prime partite in programma

La 22° giornata di Serie B si apre con la sfida playoff tra Catanzaro-Palermo, attualmente divise da 2 punti in favore dei siciliani. I rosanero hanno vinto le ultime 3 in casa al Barbera, i calabresi invece negli ultimi 5 turni hanno perso ben 4 volte. Nessun successo del Palermo nei 6 precedenti considerate tutte le competizioni: 3 pareggi e altrettante vittorie giallorosse, compresa quella dell’andata (1-2).

Sabato sono ben cinque le sfide che si disputano in contemporanea alle 14:00. Il Como, seconda forza del campionato (e dal mercato è arrivato il centrocampista Braunoder) ospita l’Ascoli che è terzultimo ma non ha mai perso negli ultimi 3 turni in cui ha sempre pareggiato. Gli ascolani non hanno mai battuto i lombardi negli ultimi 4 scontri, rimediando 3 pareggi e una sconfitta, lo 0-1 nel match dell’andata.

Derby lombardo tra Cremonese-Brescia, che mette in palio punti pesanti in chiave promozione, essendo entrambe in zona playoff. I grigiorossi vengono da 2 successi di fila, 3 nelle ultime 4 gare. All’andata, successo esterno della Cremonese, che ha perso un solo derby negli ultimi 6 (3 successi e 2 pareggi).

Sono attualmente appaiate in classifica a quota 24 Südtirol-Cosenza, che cercano punti per non rimanere invischiati nella zona per non retrocedere. Il Cosenza viene dall’importante vittoria sul Venezia e mister Caserta spera di recuperare Meroni e Canotto. Curiosamente, tutti e 3 i precedenti di Serie B si sono conclusi in parità.

Dopo il ko del Marulla, proverà a risollevarsi il Venezia di Vanoli, che dovrà vedersela con una Ternana che con il successo ottenuto nell’ultimo turno ha rilanciato le proprie ambizioni salvezza e si sta muovendo anche sul mercato per rafforzare la rosa a disposizione di Breda. All’andata, successo del Venezia in trasferta per 0-1: si è trattata della sesta vittoria di fila per i veneti contro questo avversario, considerando tutte le competizioni. L’ultima affermazione della Ternana risale all’aprile del 2008.

Pronostici Serie B 22a giornata 2023-24: le altre partite di sabato e il posticipo domenicale

Alle 16:15 di sabato si giocano invece 3 sfide in contemporanea. Bari-Reggiana non hanno mai perso negli ultimi 4 turni e vanno entrambe a caccia del 5° risultato utile consecutivo. All’andata per 1-1.

Derby salvezza tra FeralpiSalò-Lecco, a cui gli ospiti arrivano con 3 punti in più, ma dopo aver perso le ultime due. All’andata vittoria in esterna per 2-1 del FeralpiSalò che, considerando anche i precedenti di Serie C, non ha mai perso contro il Lecco negli ultimi 4 scontri diretti.

Chiude il programma del sabato Pisa-Spezia, con i toscani reduci da 4 risultati utili di fila (2 successi e 2 pareggi), mentre i liguri sono crollati all’ultimo posto dopo le due ultime sconfitte. Il Pisa non ha mai perso negli ultimi 5 incroci contro lo Spezia (2 vittorie e 3 pareggi).

Domenica il turno el campionato di calcio cadetto sarà chiuso dal posticipo Cittadella-Sampdoria, con i blucerchiati di Andrea Pirlo che arrivano alla sfida dopo un periodo letteralmente disastroso, in cui hanno raccolto un pareggio e tre sconfitte. La Samp spera di recuperare qualcuno dei diversi infortunati, e cercherà di cancellare la sconfitta dell’andata, unico ko dopo che nelle sei sfide precedenti contro il Cittadella si erano verificate 3 vittorie Samp e altrettanti pareggi.

Pronostici Serie B 22a giornata 2023-24: migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio cadetto in Italia.

PROGRAMMA COMPLETO 22° GIORNATA SERIE B

26.01. 20:30 Catanzaro-Palermo

27.01. 14:00 Como-Ascoli

27.01. 14:00 Cremonese-Brescia

27.01. 14:00 Modena-Parma

27.01. 14:00 Südtirol-Cosenza

27.01. 14:00 Venezia-Ternana

27.01. 16:15 Bari-Reggiana

27.01. 16:15 FeralpiSalò-Lecco

27.01. 16:15 Pisa-Spezia

28.01. 16:15 Cittadella-Sampdoria

CLASSIFICA SERIE B 2023-24

Parma 45

Como 39

Cremonese 38

Venezia 38

Cittadella 36

Palermo 35

Catanzaro 33

Brescia 29

Modena 28

Bari 27

Pisa 26

Reggiana 25

Sudtirol 24

Cosenza 24

Sampdoria 23

Ternana 21

Lecco 20

Ascoli 19

Spezia 17

Feralpisalò 17

Sampdoria: 2 punti di penalizzazione

Pronostici Serie B 22a giornata 2023-24: FREE PICK Modena-Parma

Abbiamo scelto il derby emiliano in programma sabato pomeriggio al Braglia, tra Modena-Parma: 2 +0 (AH) @1.65. I canarini stanno vivendo un periodo nero, non vincono da 6 turni e in questo arco di tempo hanno rimediato 4 sconfitte I Ducali, invece, sono lanciatissimi verso la promozione diretta, anche se non hanno mai battuto Modena negli ultimi 3 confronti diretti: 1 sconfitta e 2 pareggi, entrambi per 1-1, compreso quello dell’andata. Il Parma arriva da una netta affermazione a Marassi e potrà vincere contro un altro avversario in crisi, ma ci prendiamo un pò di precauzioni con la giocata asiatica, o drawn no bet: se la partita terminerà in pareggio avremo il rimborso della nostra giocata,

RECAP FREE PICK SERIE B 2023-24

Parma-Cittadella: 1 @1.87✅

Modena-Pisa: UNDER 2.5 @1.65✅

Catanzaro-Parma: 2 +0.25 (AH) @1.93✅

Palermo-Cosenza: GOL NO @1.87✅

Venezia-Palermo: UNDER 2.5 @1.75❌

Modena-Venezia UNDER 2.5 @1.85❌

Sudtirol-Catanzaro: GOL SI @1.95❌

Cremonese-Sudtirol: OVER 2.5 @2.00❌

Brescia-Bari: GOL NO @1.75❌

Palermo-Sampdoria UNDER 2.5 @1.80✅

Modena-Sampdoria: UNDER 2.5 @1.67✅

Parma-Modena UNDER 2.5 @1.67✅

Modena-Reggiana: UNDER 2.5 @1.85❌

Parma-Palermo: PARMA -0.25 (AH) @1.80❌1/2

Modena-Cittadella: 1 -0.25 (AH) @1.73❌1/2

Parma-Ternana: PARMA @1.67✅

Cremonese-Cosenza: 1 @1.62✅

Sampdoria-Parma: UNDER @1.80❌

RENDIMENTO -1.25

