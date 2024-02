Pronostici Serie B 23a giornata 2023-24, analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio cadetto in campo dal 2 al 4 febbraio. Free pick su Parma-Venezia.

Pronostici Serie B 23a giornata 2023-24: le sfide da non perdere

La 23° giornata di Serie B inizierà con Palermo-Bari. I rosanero cercano 4° posto, mentre i pugliesi sono scivolati al 12° e non sono mancate le contestazioni della piazza. Non ci sono vittorie del Bari negli ultimi 11 precedenti ufficiali contro i siciliani: 4 successi del Palermo e 7 pareggi, incluso lo 0-0 dell’andata.

Brescia-Cittadella sfida importante in chiave playoff: i lombardi hanno portato a casa un solo punto nelle ultime 2 giornate, zero i veneti. Il Brescia non batte il Cittadella dal 2017: da allora 5 successi del Cittadella e 6 pareggi.

Il Cosenza reduce da 2 vittorie consecutive, ospita il Pisa che ha un punto in meno rispetto ai silani ed è reduce dal ko casalingo contro lo Spezia. All’andata, i calabresi si sono imposti in trasferta per 2-1.

Sfida molto interessante tra la Reggiana (che viene da una serie positiva di 5 turni) e la FeralpiSalò, che sta cercando di tirarsi fuori dalla zona bassa grazie a 2 successi consecutivi. All’andata 3-0 per la squadra di Alessandro Nesta.

Spezia-Catanzaro. I padroni di casa sono tornati al successo nell’ultimo turno, mentre i calabresi non stanno attraversando un periodo particolarmente positivo. All’andata l’unico precedente tra queste due squadre, con netto successo dei giallorossi per 3-0 al Ceravolo. Sul mercato i liguri stanno chiudendo per Nagy e Jureskin, mentre il Catanzaro è ancora a caccia di un bomber.

Alle 16:15 si giocano tre partite in contemporanea, tra cui il derby lombardo Lecco-Cremonese. Le due formazioni arrivano all’appuntamento con uno score diametralmente opposto: i grigiorossi hanno sempre vinto nelle ultime 3 partite, i padroni di casa, invece, hanno sempre perso e negli ultimi 4 precedenti nessun successo del Lecco con 2 pareggi e 2 vittorie della Cremonese, compresa la partita dell’andata (1-0).

Cerca continuità la Sampdoria di Andrea Pirlo, tornata alla vittoria dopo 6 turni a secco (4 sconfitte e 2 pareggi): a Marassi arriva il Modena, già sconfitto all’andata.

La Ternana ospita il Como che non ha mai vinto negli ultimi 2 turni (1 solo punto): all’andata 4° successo dei lombardi nei 5 precedenti più recenti contro questo avversario (1 pareggio a completare il quadro).

Chiude il turno la sfida domenicale tra Ascoli-Südtirol. I bianconeri sognano il sorpasso dopo i quattro turni senza sconfitte (3 pareggi e 1 vittoria), ma in 3 precedenti hanno ottenuto contro questo avversario 1 solo successo (una sconfitta e un pari nelle altre sfide).

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici Serie B 13a giornata 2023-24: migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio cadetto in Italia.

PROGRAMMA COMPLETO 23° GIORNATA SERIE B

02.02. 20:30 Palermo-Bari

03.02. 14:00 Brescia-Cittadella

03.02. 14:00 Cosenza-Pisa

03.02. 14:00 Parma-Venezia

03.02. 14:00 Reggiana-FeralpiSalò

03.02. 14:00 Spezia-Catanzaro

03.02. 16:15 Lecco-Cremonese

03.02. 16:15 Sampdoria-Modena

03.02. 16:15 Ternana-Como

04.02. 16:15 Ascoli-Südtirol

Pronostici Serie B 23a giornata 2023-24: FREE PICK Parma-Venezia

Scontro ai piani alti tra la capolista Parma, reduce dalla sconfitta sonora nel derby contro il Modena, e il Venezia, che nelle ultime settimane si è fatto raggiungere al 2° posto dalla Cremonese. All’andata, successo interno dei Lagunari per 3-2. Le ultime 5 gare ufficiali tra queste due compagini si sono sempre concluse con entrambe le squadre in gol. Dopo essere rimasto a secco contro il Modena, ci aspettiamo una reazione dai Ducali in casa, il Venezia non ha mai mancato l’appuntamento col gol nelle ultime 6 partite di campionato. Andiamo con Parma-Venezia: GOL SI @1.75.

RECAP FREE PICK SERIE B 2023-24

Parma-Cittadella: 1 @1.87✅

Modena-Pisa: UNDER 2.5 @1.65✅

Catanzaro-Parma: 2 +0.25 (AH) @1.93✅

Palermo-Cosenza: GOL NO @1.87✅

Venezia-Palermo: UNDER 2.5 @1.75❌

Modena-Venezia UNDER 2.5 @1.85❌

Sudtirol-Catanzaro: GOL SI @1.95❌

Cremonese-Sudtirol: OVER 2.5 @2.00❌

Brescia-Bari: GOL NO @1.75❌

Palermo-Sampdoria UNDER 2.5 @1.80✅

Modena-Sampdoria: UNDER 2.5 @1.67✅

Parma-Modena UNDER 2.5 @1.67✅

Modena-Reggiana: UNDER 2.5 @1.85❌

Parma-Palermo: PARMA -0.25 (AH) @1.80❌1/2

Modena-Cittadella: 1 -0.25 (AH) @1.73❌1/2

Parma-Ternana: PARMA @1.67✅

Cremonese-Cosenza: 1 @1.62✅

Sampdoria-Parma: UNDER @1.80❌

Modena-Parma: 2 +0 (AH) @1.65❌

RENDIMENTO -2.25

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB