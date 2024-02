Pronostici Serie B 25a giornata 2023-24, analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio cadetto in campo dal 16 al 18 febbraio. Free pick su Parma-Pisa.

Pronostici Serie B 25a giornata 2023-24: le partite in programma

L’Ascoli, reduce da 2 sconfitte consecutive, cerca punti salvezza contro la Cremonese, attualmente 2° in campionato e in lotta per la promozione diretta. All’andata 2-2, terzo pareggio negli ultimi 5 precedenti (1 vittoria per parte) tra queste due compagini.

Sabato, il nuovo Bari di Beppe Iachini, dopo il successo ottenuto sul Lecco, ospita la FeralpiSalò, penultima. All’andata, pirotecnico 3-3, 2° pareggio nei 3 precedenti tra i due team (1 vittoria Feralpisalò).

Il Lecco fanalino di coda, che non vince una partita dal 26 dicembre, ospita un Cosenza che non ha mai perso negli ultimi 4 turni (2 successi e 2 pareggi). All’andata l’unico precedente è stato vinto dai calabresi con un netto 3-0. I padroni di casa cercheranno però di invertire la rotta con il nuovo allenatore, Alfredo Aglietti.

La Reggiana di Alessandro Nesta, imbattuta da 7 partite (3 successi e 4 pareggi), ospita la Ternana che ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona calda. Gli umbri si affidano ai precedenti recenti vinto che hanno sempre vinto nelle ultime 3 sfide dirette contro gli emiliani.

Lo Spezia, imbattuto negli ultimi 3 turni (2 pareggi e 1 vittoria), ospita il Cittadella che viene da 4 ko consecutivi e ora rischia di finire fuori dalla zona playoff. I liguri sono stati però surclassati nel 1-4 dell’andata in trasferta. Per questa sfida, il tecnico Gorini dovrà fare a meno di Negro (squalificato).

Il Catanzaro, tornato alla vittoria nel turno precedente contro l’Ascoli, ospiterà il Südtirol, contro cui ha perso l’unico precedente dell’andata (0-1), un Under per quella che rimane comunque la 2° miglior squadra da Over del campionato di calcio cadetto, dietro al Venezia.

Il Palermo ospita il Como con l’obiettivo di agganciare la formazione allenata da Cesc Fabregas. All’andata (3-3) terzo pareggio consecutivo tra queste due formazioni, con il Como che non ha mai vinto nei 6 scontri più recenti (4 pareggi e 2 affermazioni rosanero).

La Sampdoria, che si trova a ridosso della zona retrocessione, ha bisogno dei tre punti ed ospita il Brescia a Marassi. I blucerchiati, reduci da un solo successo negli ultimi 7 turni (4 sconfitte e 2 pareggi), sono stati sconfitti all’andata dai lombardi per 3-1. Partita delicatissima per gli uomini di Andrea Pirlo.

Chiuderà il programma il posticipo domenicale che è molto interessante: Venezia-Modena, sfida d’alta quota con i lagunari che non hanno mai perso negli ultimi 6 match contro gli emiliani. Nel parziale 4 successi del Venezia, compreso l’1-3 dell’andata, e 2 pareggi.

Pronostici Serie B 25a giornata 2023-24: migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio cadetto in Italia.

PROGRAMMA COMPLETO 25° GIORNATA SERIE B

16.02. 20:30 Ascoli-Cremonese

17.02. 14:00 Bari-FeralpiSalò

17.02. 14:00 Lecco-Cosenza

17.02. 14:00 Parma-Pisa

17.02. 14:00 Reggiana-Ternana

17.02. 14:00 Spezia-Cittadella

17.02. 16:15 Catanzaro-Südtirol

17.02. 16:15 Palermo-Como

17.02. 16:15 Sampdoria-Brescia

18.02. 16:15 Venezia-Modena

Pronostici Serie B 25a giornata 2023-24: FREE PICK Parma-Pisa

Il Parma capolista ospiterà un Pisa che ha la possibilità di rientrare nella lotta playoff, ma deve guardarsi anche alle spalle col rischio di essere risucchiata nella parte bassa della graduatoria. Nel match di andata, successo in trasferta per 1-2 da parte dei ducali, che non avevano mai battuto i toscani nei 5 scontri ufficiali precedenti (2 sconfitte e 3 pareggi). Gli uomini di Aquilani, inferiori sulla carta, punteranno però sul collettivo, che fin qui ha portato ben 18 giocatori diversi al gol.

Alla luce di questo, come all’andata, anche questa volta potremmo vedere entrambe le squadre a segno. Il Parma arriva da un doppio Gol/Gol; il Pisa prima del 2-0 contro la Samp dello scorso turno, aveva giocato 5 partite consecutive con entrambe le squadre a segno. Andiamo con Parma-Pisa: GOL SI @1.95.

RECAP FREE PICK SERIE B 2023-24

Parma-Cittadella: 1 @1.87✅

Modena-Pisa: UNDER 2.5 @1.65✅

Catanzaro-Parma: 2 +0.25 (AH) @1.93✅

Palermo-Cosenza: GOL NO @1.87✅

Venezia-Palermo: UNDER 2.5 @1.75❌

Modena-Venezia UNDER 2.5 @1.85❌

Sudtirol-Catanzaro: GOL SI @1.95❌

Cremonese-Sudtirol: OVER 2.5 @2.00❌

Brescia-Bari: GOL NO @1.75❌

Palermo-Sampdoria UNDER 2.5 @1.80✅

Modena-Sampdoria: UNDER 2.5 @1.67✅

Parma-Modena UNDER 2.5 @1.67✅

Modena-Reggiana: UNDER 2.5 @1.85❌

Parma-Palermo: PARMA -0.25 (AH) @1.80❌1/2

Modena-Cittadella: 1 -0.25 (AH) @1.73❌1/2

Parma-Ternana: PARMA @1.67✅

Cremonese-Cosenza: 1 @1.62✅

Sampdoria-Parma: UNDER @1.80❌

Modena-Parma: 2 +0 (AH) @1.65❌

Parma-Venezia: GOL SI @1.75✅

Bari-Lecco: 1 @1.92✅

RENDIMENTO -0.58

