Pronostico Sampdoria-Cremonese 27 febbraio 2024. Al Marassi di Genova andrà in scena un incontro nel ricordo di Gianluca Vialli, visto che si sfideranno i blucerchiati e la Cremonese. Il pronostico per Sampdoria-Cremonese di Serie B, risultato esatto e le quote scommesse.

Pronostico Sampdoria-Cremonese 27 febbraio 2024: Come arrivano le due formazioni alla partita?

La Sampdoria si è ripresa nell’ultima di campionato vincendo 2-1 in casa del Cosenza, nella serata in cui la squadra calabra festeggiava i 110 anni dalla sua nascita. La posizione in classifica si può leggere con il fatidico bicchiere, mezzo pieno guardando in alto a 5 punti di distanza dall’ultimo posto playoffs, mezzo vuoto guardando in basso a 5 punti di vantaggio dalla zona playout.

I grigiorossi arrivano da una partita incredibile nell’ultima giornata. Sotto di due gol e di un uomo, la squadra di Giovanni Stroppa ha agguantato il pareggio contro il Palermo, grazie al 13esimo gol di Massimo Coda, bomber di lusso per la categoria.

Pronostico Sampdoria-Cremonese 27 febbraio 2024: Le probabili formazioni

Sampdoria (3-5-2): Stankovic; Piccini, Ghilardi, Gonzalez; Depaoli, Yepes, Kasami, Darboe, Barreca; Alvarez, De Luca.

Cremonese (3-5-2): Jungdal, Antov, Ravanelli, Bianchetti, Ghiglione, Majer, Pickel, Johnsen, Zanimacchia; Falletti, Coda.

Pronostico Sampdoria-Cremonese 27 febbraio 2024: Dove vederla in TV

Sampdoria-Cremonese sarà trasmessa, in diretta SKY e DAZN martedì 27 febbraio 20.30.

Quote offerte dai bookmakers per Sampdoria-Cremonese

Leggermente favorita la Cremonese per questa sfida a 2.40 AdmiralBet e Snai. Il pareggio è quotato 3.25 Betway e 3.20 AdmiralBet, la vittoria della Sampdoria a 3.00 Sisal e Snai.

Pronostico per questa partita di Serie B

E’ una sfida che può vedere qualsiasi risultato. Entrambe le squadre sono in forma, la Sampdoria ha perso solo una delle ultime 5 partite, la Cremonese è in serie positiva aperta da 7 partite. Il classico multigol da multipla o da accoppiare per un raddoppio sembra la soluzione migliore.

Pronostico: Multigol 2-5 1.36 Betway, 1.35 Sisal

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 1-2 / 0-2