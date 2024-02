Pronostico Lecco-Como 27 febbraio 2024. Derby lombardo tra Lecco e Como tra due squadre con ambizioni di classifica diverse, con i padroni di casa ultimi in classifica e la squadra di Cesc Fabregas in piena lotta in zona playoffs. Il pronostico per Lecco-Como di Serie B, risultato esatto e le quote scommesse.

Pronostico Lecco-Como 27 febbraio 2024: Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Lecco ha interrotto la striscia di 6 sconfitte consecutive nell’ultima partita in casa della Ternana. Nonostante questo la posizione in classifica rimane sempre quella, distante 4 punti dalla zona playout. Per la squadra di Alfredo Aglietti ogni partita puà risultare decisiva per provare una salvezza che sembra veramente difficile.

Il Como, dopo la netta sconfitta di Palermo, ha fermato la capolista Parma nell’ultima in casa. Per i lagunari un derby da provare a portare a casa, in modo tale da consolidare la posizione in classifica che garantisce i playoffs e provare a lottare per il secondo posto, che significa promozione diretta, distante solo 2 punti.

Pronostico Lecco-Como 27 febbraio 2024: Le probabili formazioni

Lecco (4-3-3): Saracco; Guglielmotti, Ierardi, Celjak, Caporale; Degli Innocenti, Galli, Listkowski; Lepore, Novakovich, Parigini.

Como (4-2-3-1): Semper; Odenthal, Goldaniga, Barba, Ioannou; Bellemo, Abildgaard; Strefezza, Verdi, Da Cunha; Gabrielloni.

Pronostico Lecco-Como 27 febbraio 2024: Dove vederla in TV

Lecco-Como sarà trasmessa, in diretta SKY e DAZN martedì 27 febbraio 20.30.

Quote offerte dai bookmakers per Lecco-Como

Favorito il Como a 1.99 Betway e 1.98 AdmiralBet. Il pareggio è quotato 3.60 Snai e 3.45 Betway, la vittoria del Lecco a 4.00 Snai e 3.80 Sisal.

Pronostico per questa partita di Serie B

Il Como ha una delle migliori rose per lottare per un posto nella prossima Serie A. Il Lecco sta partecipando a questa Serie B con mille difficoltà. Puntiamo sulla squadra in trasferta.

Pronostico: Vittoria Como a 1.99 Betway e 1.98 AdmiralBet.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 0-2 / 1-2 / 0-3