Arriviamo da un turno infrasettimanale del campionato di calcio cadetto che ritorna subito in campo nel weekend del 2 e 3 marzo 2024 con la 28° giornata di Serie B.

Vediamo l’aggiornamento della situazione e delle quote. Il Venezia non si ferma e, secondo i bookmaker, è ormai sicuro di un posto in Serie A nella prossima stagione, ma potrebbe puntare addirittura al titolo. L’ultimo turno infrasettimanale ha visto i lagunari vincenti sul Cittadella con una prestazione convincente; ora il Parma, fermato dal Cosenza ma ancora campione in quota @1,30, dista solo cinque punti e su Snai e Lottomatica i veneti vedono il titolo tra @5 e @7,50. La promozione, invece, è offerta @1,60.

Insegue a un solo punto di distanza la Cremonese, che ha portato a otto la serie di risultati utili consecutivi e vede la Serie A @1,75. La lotta per il secondo posto è apertissima: il Como tiene il passo e prova a salire di categoria, opportunità proposta @1,85; è caduto in casa il Palermo, che ha perso una sfida importante con la Ternana, deludendo e scendendo così al quinto posto, con una quota promozione che sale @2,25.

Ancora sul treno della promozione il Catanzaro, che ha vinto con il Bari e sogna un primo approdo in Serie A, che paga @5 volte la posta. Quote proibitive per le altre squadre, tutte in doppia cifra nonostante i giochi per la zona playoff siano ancora aperti. Sempre meno probabile il ritorno in A per la Sampdoria di Pirlo, sconfitta dalla Cremonese e quindicesima in classifica, ma ancora non spacciata per i betting analyst: la promozione per i blucerchiati si gioca @25.

Pronostici Serie B 28a giornata 2023-24: FREE PICK Cosenza-Catanzaro

Come free pick di questo turno di Serie B andiamo sull’importante derby calabrese: Cosenza-Catanzaro: GOL SI @1.95. Al momento gli ospiti sono al 6° posto con 45 punti, 8 in più dei lupi silvani che però arrivano da 5 Gol/Gol consecutivi e una rete potranno segnarla anche in casa contro ol Catanzaro che ha sia segnato che subito gol in 7 delle ultime 10 partite. All’andata 2-0 a Catanzaro, ma 4 dei precedenti 6 derby avevano visto entrambe le squadre a segno.

RECAP FREE PICK SERIE B 2023-24

Parma-Cittadella: 1 @1.87✅

Modena-Pisa: UNDER 2.5 @1.65✅

Catanzaro-Parma: 2 +0.25 (AH) @1.93✅

Palermo-Cosenza: GOL NO @1.87✅

Venezia-Palermo: UNDER 2.5 @1.75❌

Modena-Venezia UNDER 2.5 @1.85❌

Sudtirol-Catanzaro: GOL SI @1.95❌

Cremonese-Sudtirol: OVER 2.5 @2.00❌

Brescia-Bari: GOL NO @1.75❌

Palermo-Sampdoria UNDER 2.5 @1.80✅

Modena-Sampdoria: UNDER 2.5 @1.67✅

Parma-Modena UNDER 2.5 @1.67✅

Modena-Reggiana: UNDER 2.5 @1.85❌

Parma-Palermo: PARMA -0.25 (AH) @1.80❌1/2

Modena-Cittadella: 1 -0.25 (AH) @1.73❌1/2

Parma-Ternana: PARMA @1.67✅

Cremonese-Cosenza: 1 @1.62✅

Sampdoria-Parma: UNDER @1.80❌

Modena-Parma: 2 +0 (AH) @1.65❌

Parma-Venezia: GOL SI @1.75✅

Bari-Lecco: 1 @1.92✅

Parma-Pisa: GOL SI @1.95✅

Cremonese-Palermo GOL SI @1.67✅

RENDIMENTO +1.04

