Pronostici Serie B 29a giornata 2023-24, analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio cadetto in campo dal 8 al 11 marzo. Free pick sull’anticipo Parma-Brescia.

Risultati Serie B ultimo turno e classifiche

Nello scorso turno del campionato di calcio cadetto è arrivato un altro uccesso del Parma capolista, che passa 3-1 in casa della Ternana. Esulta anche il Brescia (prossimo avversario dei Ducali nell’anticipo, come vedremo) che supera 4-2 il Palermo. La Cremonese è la seconda forza del campionato (grigiorossi a -6 dal Parma) dopo il successo, in inferiorità numerica, in casa del Modena.

Al terzo posto il Como, che supera il Venezia 2-1 grazie al gol capolavoro di Cutrone al 90’. Il Catanzaro vince 2-0 nel derby contro il Cosenza. Vince anche il Pisa in casa del Cittadella: 1-0 per i toscani allo scadere con la rete di Barbieri. La Samp trionfa 3-1 sul campo della Feralpisalò: doppietta di De Luca e Verre per i blucerchiati. Pari in Bari-Spezia (1-1) e Ascoli-Reggiana (0-0).

CLASSIFICA SERIE B

Parma 59

Cremonese 53

Como 52

Venezia 51

Catanzaro 48

Palermo 46

Brescia 38

Modena 36

Cittadella 36

Sudtirol 35

Pisa 34

Sampdoria 34

Bari 34

Cosenza 33

Reggiana 33

Ternana 29

Ascoli 28

Spezia 27

Feralpisalò 24

Lecco 21

Pronostici Serie B 29a giornata 2023-24: le sfide da non perdere

Oltre all’interessante anticipo che apre la 29° giornata di Serie B, Parma-Brescia di cui parliamo dopo in free pick, al sabato si giocano 6 partite, al via dalle ore 14:00, ma è alle 16:15 allo Stadio Giovanni Zini la sfida più attesa, Cremonese-Como, ovvero 2° contro 3° in classifica. Le quote vedono avanti i padroni di casa @2.10 contro gli ospiti offerti @3.50. Entrambe arrivano da 2 vittorie ma la Cremonese è avanti nei precedenti visto che ha sempre battuto il Como negli ultimi 4 scontri diretti, compreso il 3-0 dell’andata in trasferta.

Alla domenica due partite: Lecco-Palermo e soprattutto Venezia-Bari. I lagunari occupano attualmente il 4° posto, ma devono riscattare il ko dello scorso turno nel confronto diretto col Como che gli ha rubato il 3° posto. Il Bari continua a deludere al 13° posto, con 1 solo punto raccolto nelle ultime 3 giornate. La classifica cortissima può spedire i pugliesi nella zona retrocessione, ma anche i playoffs rimangono alla portata del Bari che però ha già perso 0-3 all’andata al San Nicola, ed è quotato alto @5 volte la posta per il riscatto allo Stadio Pierluigi Penzo dove invece il Venezia è offerto @1.75 per la vittoria.

Il turno sarà chiuso dal posticipo Sampdoria-Ascoli. A Marassi i blucerchiati sono favoriti con quota (in calo) @2.15 ma l’Ascoli, che lotta per la salvezza, non perde da 4 giornate (3 pareggi e 1 vittoria), e all’andata ha bloccato la Samp sullo 0-0 (pareggio anche nel precedente del 2022 in Coppa Italia per 1-1 a Marassi).

Pronostici Serie B 29a giornata 2023-24: migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio cadetto in Italia.

Pronostici Serie B 29a giornata 2023-24: FREE PICK

Questa settimana come free pick ci affidiamo alla giocata segnala da PROFETA nell’articolo dettagliato sull’anticipo, Parma-Brescia: SEGNA GOL OSPITE NO @2.20, una giocata ed una quota che ci piacciono particolarmente. Per tutti i dettagli vi invitiamo a visitare questo link.

Per quanto riguarda le quote di questo match gli analisti di Lottomatica infatti offrono la vittoria dei padroni di casa @1,60, con i ducali che sono tornati alla vittoria contro la Ternana e cercano altri tre punti per consolidare il primo posto in classifica. Complicato, invece, il colpo ospite: il Brescia è reduce dalla vittoria contro il Palermo (importante in ottica playoff) ma il segno «2» col Parma vale @5,40 volta la posta; il pareggio, infine, si prende @3,90.

Grande equilibrio tra Under e Over 2.5 gol, proposti rispettivamente @1,83 e @1,89, mentre il No Goal @1,78, prevale sul Goal @1,91 su AdmiralBet. Tra i risultati esatti spiccano l’1-0, a quota @6,50, e il 2-0, @7, seguiti a ruota dall’1-1 @7,50 e dal 2-1 @8.00 su Sisal.

RECAP FREE PICK SERIE B 2023-24

Parma-Cittadella: 1 @1.87✅

Modena-Pisa: UNDER 2.5 @1.65✅

Catanzaro-Parma: 2 +0.25 (AH) @1.93✅

Palermo-Cosenza: GOL NO @1.87✅

Venezia-Palermo: UNDER 2.5 @1.75❌

Modena-Venezia UNDER 2.5 @1.85❌

Sudtirol-Catanzaro: GOL SI @1.95❌

Cremonese-Sudtirol: OVER 2.5 @2.00❌

Brescia-Bari: GOL NO @1.75❌

Palermo-Sampdoria UNDER 2.5 @1.80✅

Modena-Sampdoria: UNDER 2.5 @1.67✅

Parma-Modena UNDER 2.5 @1.67✅

Modena-Reggiana: UNDER 2.5 @1.85❌

Parma-Palermo: PARMA -0.25 (AH) @1.80❌1/2

Modena-Cittadella: 1 -0.25 (AH) @1.73❌1/2

Parma-Ternana: PARMA @1.67✅

Cremonese-Cosenza: 1 @1.62✅

Sampdoria-Parma: UNDER @1.80❌

Modena-Parma: 2 +0 (AH) @1.65❌

Parma-Venezia: GOL SI @1.75✅

Bari-Lecco: 1 @1.92✅

Parma-Pisa: GOL SI @1.95✅

Cremonese-Palermo GOL SI @1.67✅

Cosenza-Catanzaro: GOL SI @1.95❌

RENDIMENTO +0.04

