Pronostici Serie B 30a giornata 2023-24, analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio cadetto in campo dal 15 al 17 marzo. Free pick sull’anticipo Palermo-Venezia.

Pronostici Serie B 30a giornata 2023-24: la situazione del campionato di calcio cadetto

Lo scorso turno di Serie B si è concluso con il successo interno della Sampdoria, che batte 2-1 l’Ascoli agganciando Pisa e Cittadella in zona playoff. Il turno si era aperto venerdì con una sofferta vittoria per la capolista Parma, che supera 2-1 un Brescia arrembante. La squadra di Pecchia rimane a +6 sulla Cremonese,che batte il Como 2-1.

Al terzo posto il Venezia (54 punti), che domina sotto il diluvio e travolge un Bari in crisi con un perentorio 3-1. Sorride anche il Palermo: 1-0 al Lecco e sorpasso sul Catanzaro, che cade 1-0 in casa contro la Reggiana. Il Modena vince 3-2 contro la Feralpisalò, lo Spezia piega 2-1 il Sudtirol, vince di misura 1-0 anche il Pisa sulla Ternana.

SERIE B: CLASSIFICA AGGIORNATA

Parma 62

Cremonese 56

Venezia 54

Como 52

Palermo 49

Catanzaro 48

Brescia 38

Pisa 37

Sampdoria 37

Cittadella 37

Reggiana 36

Modena 36

Sudtirol 35

Cosenza 34

Bari 34

Spezia 30

Ternana 29

Ascoli 28

Feralpisalò 27

Lecco 21

A livello quote antepost la Cremonese, ora al secondo posto, è offerta @1,50 su Sisal per la promozione. In piena corsa per l’accesso diretto alla Serie A anche il Venezia, sceso da 1,80 a @1,72 dopo la vittoria sul Bari, e il Como, che nonostante il ko nel derby lombardo resta in scia @1,80.

Scende da 3,50 a @2,75 anche la quota del Palermo, che ha ritrovato i tre punti dopo due sconfitte. Discorso opposto per il Catanzaro, sconfitto dopo una striscia di tre successi di fila e ora in lavagna @6.

Stessa quota per la Sampdoria, che la scorsa settimana era in lavagna a 9 e due settimane fa a 25: grazie ai risultati delle ultime settimane i blucerchiati sono tornati prepotentemente in gioco per un posto ai playoff. Scontato per i bookie l’accesso in Serie A della capolista Parma, offerta @1,10 su Lottomatica per la vittoria del campionato.

Pronostici Serie B 30a giornata 2023-24: migliori quote

La 30° giornata di Serie B inizierà con l’anticipo del venerdì sera, Palermo-Venezia, di cui abbiamo parlato nello specifico QUI l’altro giorno, ma vediamo gli ultimi aggiornamenti e quote. I bookmakers AdmiralBet e NetBet offrono @2,25 e @2,30 i padroni di casa vincenti , mentre il colpo esterno dei lagunari si gioca tra @2,95 e @3,05; pareggio in lavagna @3,40.

Venezia e Palermo vantano secondo e terzo miglior attacco della categoria, rispettivamente con 53 e 52 gol realizzati. Si prospetta allora un match con molte reti: segno Over avanti @1.72 rispetto all’Under, offerto @1,97. Protagonista assoluto della gara d’andata, terminata 3-1 per il Palermo, fu Matteo Brunori, autore di una tripletta: la sua firma vale @2,70, quota che scende @2,57 per il capocannoniere del Venezia e della Serie B Joel Pohjanpalo.

Pronostici Serie B 30a giornata 2023-24: FREE PICK Palermo-Venezia

Anche qui ci concentriamo sull’anticipo del venerdì di cui abbiamo già discusso, e seguiamo le idee dell’altro giorno su Palermo-Venezia: GOL SI @1.70. Come abbiamo detto si sfidano due dei migliori attacchi della cadetteria, e due dei migliori interpreti del ruolo, compreso l’attuale capocannoniere della Serie B. Ci aspettiamo una sfida con entrambe le squadre a segno

RECAP FREE PICK SERIE B 2023-24

Parma-Cittadella: 1 @1.87✅

Modena-Pisa: UNDER 2.5 @1.65✅

Catanzaro-Parma: 2 +0.25 (AH) @1.93✅

Palermo-Cosenza: GOL NO @1.87✅

Venezia-Palermo: UNDER 2.5 @1.75❌

Modena-Venezia UNDER 2.5 @1.85❌

Sudtirol-Catanzaro: GOL SI @1.95❌

Cremonese-Sudtirol: OVER 2.5 @2.00❌

Brescia-Bari: GOL NO @1.75❌

Palermo-Sampdoria UNDER 2.5 @1.80✅

Modena-Sampdoria: UNDER 2.5 @1.67✅

Parma-Modena UNDER 2.5 @1.67✅

Modena-Reggiana: UNDER 2.5 @1.85❌

Parma-Palermo: PARMA -0.25 (AH) @1.80❌1/2

Modena-Cittadella: 1 -0.25 (AH) @1.73❌1/2

Parma-Ternana: PARMA @1.67✅

Cremonese-Cosenza: 1 @1.62✅

Sampdoria-Parma: UNDER @1.80❌

Modena-Parma: 2 +0 (AH) @1.65❌

Parma-Venezia: GOL SI @1.75✅

Bari-Lecco: 1 @1.92✅

Parma-Pisa: GOL SI @1.95✅

Cremonese-Palermo GOL SI @1.67✅

Cosenza-Catanzaro: GOL SI @1.95❌

Parma-Brescia: SEGNA GOL OSPITE NO @2.20❌

RENDIMENTO -0.96

