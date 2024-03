Pronostici Serie B 31a giornata 2023-24. Analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio cadetto in campo del 1 aprileFree pick su Modena-Bari.

Pronostici Serie B 31a giornata 2023-24: le sfide da non perdere

Turno di pasquetta per la 31° giornata di Serie B, tutta in campo lunedì 1 aprile, col Parma, capolista e reduce da 3 vittorie consecutive, che cercherà di continuare a dettare il passo ospitando un Catanzaro sceso al 6° posto dopo 1 sconfitta e 1 pareggio negli ultimi due turni.

Il Venezia dietro non vuole mollare i Ducali, con 4 vittorie nelle ultime 5 giornate dopo il netto ed importante successo per 3-0 a Palermo. Lunedì i lagunari la Reggiana a centro classifica e imbattuta nelle ultime 5 giornate (ma ben 4 pareggi).

Dopo 3 vittorie si è invece bloccata la Cremonese (0-3 in Sudtirolo), che rimane al 3° posto, ma vede avvicinarsi il Como alla 3° vittoria nelle ultime 4 dopo il 3-1 sul Pisa. Questo turno i grigiorossi ospiteranno la FeralpiSalò, penultima, mentre il Como giocherò in casa proprio contro il Südtirol, un avversario da prendere con le pinze, e in risalita al 9° posto, a -1 dall’8° posto che vale i playoffs.

Al momento quell’8° posto rimane in mano al Brescia che ha pareggiato col Catanzaro, e questa giornata sarà ospite di un Cosenza che non sa più vincere. La Sampdoria, in ripresa dopo 3 vittorie di fila con l’1-0 a Bari, ospita la Ternana che arriva dalla vittoria sul Cosenza, ma rimane al 16° posto, nei play-out, quindi è a caccia di altri punti preziosi.

Pronostici Serie B 31a giornata 2023-24: FREE PICK Modena-Bari

Come free pick di questo turno del campionato di calcio cadetto andiamo proprio sul lunch match che alle ore 12:30 di lunedì, dallo Stadio Braglia, aprirà la giornata: Modena-Bari: GOL NO @1.72 su Sisal, poco più basso @1.67 su Snai. Entrambe sono in crisi di risultati: i canarini sono scesi al 13° posto e non vincono da 8 giornate (ben 6 pareggi); i pugliesi devono guardarsi alle spalle visto che sono 15° a solo +2 dai play-out dopo 4 sconfitte nelle ultime 5. Negli ultimi 6 confronti diretti entrambe le squadre sono sempre andate a segno, una striscia che potrebbe interrompersi in questa sfida, importante per rilanciarsi e abbandonare le zone calde della classifica.

RECAP FREE PICK SERIE B 2023-24

Parma-Cittadella: 1 @1.87✅

Modena-Pisa: UNDER 2.5 @1.65✅

Catanzaro-Parma: 2 +0.25 (AH) @1.93✅

Palermo-Cosenza: GOL NO @1.87✅

Venezia-Palermo: UNDER 2.5 @1.75❌

Modena-Venezia UNDER 2.5 @1.85❌

Sudtirol-Catanzaro: GOL SI @1.95❌

Cremonese-Sudtirol: OVER 2.5 @2.00❌

Brescia-Bari: GOL NO @1.75❌

Palermo-Sampdoria UNDER 2.5 @1.80✅

Modena-Sampdoria: UNDER 2.5 @1.67✅

Parma-Modena UNDER 2.5 @1.67✅

Modena-Reggiana: UNDER 2.5 @1.85❌

Parma-Palermo: PARMA -0.25 (AH) @1.80❌1/2

Modena-Cittadella: 1 -0.25 (AH) @1.73❌1/2

Parma-Ternana: PARMA @1.67✅

Cremonese-Cosenza: 1 @1.62✅

Sampdoria-Parma: UNDER @1.80❌

Modena-Parma: 2 +0 (AH) @1.65❌

Parma-Venezia: GOL SI @1.75✅

Bari-Lecco: 1 @1.92✅

Parma-Pisa: GOL SI @1.95✅

Cremonese-Palermo GOL SI @1.67✅

Cosenza-Catanzaro: GOL SI @1.95❌

Parma-Brescia: SEGNA GOL OSPITE NO @2.20❌

Palermo-Venezia: GOL SI @1.70❌

RENDIMENTO -1.96

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

betting online 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione