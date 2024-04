Pronostici Serie B 32a giornata 2023-24. Analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio cadetto in campo dal 5 al 7 aprile Free pick su Catanzaro-Como che è anche una delle sfide più interessanti del weekend di Serie B.

Pronostici Serie B 32a giornata 2023-24: la Sampdoria risale e torna a credere alla promozione

Vediamo i risultati dell’ultimo turno del campionato cadetto e facciamo il punto della situazione in vista della 32° giornata di Serie B. Lo scorso turno sono arrivati tre successi in trasferta a sorpresa per Catanzaro, Feralpisalò e Reggiana, che battono rispettivamente Parma , Cremonese e Venezia, portano a casa tre punti d’oro e fanno un favore al Como che, con il successo interno contro il Sudtirol, scavalca i grigiorossi e i lagunari piazzandosi in seconda posizione.

TABELLINO ULTIMO TURNO

Modena-Bari 1-1

Marcatori: 51′ rig. Palumbo (M), 62′ Pucino (B)

Como-Sudtirol 2-0

Marcatori: 26’ Da Cunha, 48′ Gabrielloni

Cosenza-Brescia 1-2

Marcatori: 16’ Crespi (C), 41’ e 79′ Galazzi (B)

Lecco-Cittadella 1-1

Marcatori: 26’ Negro (C), 44’ Crociata (L)

Parma-Catanzaro 0-2

Marcatori: 11’ pt Biasci, 39’ pt Antonini Lui

Pisa-Palermo 4-3

Marcatori: 32’ e 76′ Brunori (Pa), 42’ Lund (Pa), 59′ D’Alessandro (Pi), 64′ Bonfanti (Pi), 84′ e 90′ Tramoni (Pi)

Spezia-Ascoli 2-1

Marcatori: 12’ Vignali (S), 24’ Rodriguez (A), 52′ Hristov (S)

Venezìa-Reggiana 2-3

Marcatori: 20’ Busio (V), 33’ Pohjanpalo (V), 46’ pt Portanova (R), 50′ aut. Altare (Ve), 65′ Pieragnolo (R)

Cremonese-FeralpiSalò 0-1

Marcatore: 79′ Bergonzi

Sampdoria-Ternana 4-1

Marcatori: 36′ rig., 85′ e 94′ De Luca (S), 65′ Pereiro (T), 83′ Stojanovic (S)

CLASSIFICA SERIE B

Parma 65

Como 58

Venezia 57

Cremonese 56

Catanzaro 52

Palermo 49

Sampdoria 43

Brescia 42

Pisa 40

Reggiana 40

Cittadella 39

Sudtirol 38

Modena 38

Bari 35

Cosenza 34

Spezia 34

Ternana 32

Ascoli 31

Feralpisalò 30

Lecco 22

Sampdoria: 2 punti di penalizzazione

Riflettori puntati proprio sul rilancio dei blucerchiati anche in quota, per il ritorno in Serie A. La Sampdoria sta facendo l’impossibile e, con la quarta vittoria consecutiva, si è portata al settimo posto in classifica, in piena zona playoff. Ora i bookmaker credono nella promozione dei liguri, che due settimane fa era offerta a 25 e ora su Snai si gioca @5.

Pirlo e i suoi devono ancora inseguire, però, le altre rivali: il Como, ora secondo dopo il sorpasso al Venezia, vede la Serie A @1,70, stessa quota dello stesso Venezia e della Cremonese. Il Catanzaro, tornato alla vittoria a Parma, si gioca @4, mentre il Palermo, reduce da un rocambolesco 4-3 a Pisa, quarta sconfitta nelle ultime cinque, è visto @5.

Non c’è lotta, invece, per il titolo. Il Parma, nonostante l’ultimo insuccesso, continua a dominare la classifica e la lavagna dei bookmaker, gli emiliani si giocano vincenti @1,24. Il Como, rivale più vicina, è proposto @11, mentre il Venezia campione paga @12 volte la posta. Vediamo la comparazione delle migliori quote antepost sul mercato italiano per la vittoria finale del campionato di calcio cadetto.

Pronostici Serie B 32a giornata 2023-24: FREE PICK Catanzaro-Como

Uno dei match più interessanti, e delicati, è senza dubbio quello allo Stadio Nicola Ceravolo tra Catanzaro-Como: UNDER 2.5 @1.76. Posta in palio alta tra 5° e 2° in classifica dove non vediamo tante reti, come è stato anche nel 1-0 dell’andata a Como, per i padroni di casa. Entrambe arrivano da una partita a basso punteggio, col Catanzaro che ha messo in fila 5 Under consecutivi. Il Como arriva da 3 Over di fila in trasferta, ma fuori casa nelle sue partite quest’anno vediamo ancora solo 2.3 gol totali di media. Gli attacchi hanno potenziale, ma anche le difese sono due delle meno battute di questo campionato cadetto finora.

RECAP FREE PICK SERIE B 2023-24

Parma-Cittadella: 1 @1.87✅

Modena-Pisa: UNDER 2.5 @1.65✅

Catanzaro-Parma: 2 +0.25 (AH) @1.93✅

Palermo-Cosenza: GOL NO @1.87✅

Venezia-Palermo: UNDER 2.5 @1.75❌

Modena-Venezia UNDER 2.5 @1.85❌

Sudtirol-Catanzaro: GOL SI @1.95❌

Cremonese-Sudtirol: OVER 2.5 @2.00❌

Brescia-Bari: GOL NO @1.75❌

Palermo-Sampdoria UNDER 2.5 @1.80✅

Modena-Sampdoria: UNDER 2.5 @1.67✅

Parma-Modena UNDER 2.5 @1.67✅

Modena-Reggiana: UNDER 2.5 @1.85❌

Parma-Palermo: PARMA -0.25 (AH) @1.80❌1/2

Modena-Cittadella: 1 -0.25 (AH) @1.73❌1/2

Parma-Ternana: PARMA @1.67✅

Cremonese-Cosenza: 1 @1.62✅

Sampdoria-Parma: UNDER @1.80❌

Modena-Parma: 2 +0 (AH) @1.65❌

Parma-Venezia: GOL SI @1.75✅

Bari-Lecco: 1 @1.92✅

Parma-Pisa: GOL SI @1.95✅

Cremonese-Palermo GOL SI @1.67✅

Cosenza-Catanzaro: GOL SI @1.95❌

Parma-Brescia: SEGNA GOL OSPITE NO @2.20❌

Palermo-Venezia: GOL SI @1.70❌

Modena-Bari: GOL NO @1.72❌

RENDIMENTO -2.96

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB