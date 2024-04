Sfida di alta classifica in Calabria, sabato 6 aprile 2024, dove il Catanzaro ospita la seconda in classifica, il Como di Cesc Fabregas. Pronostico Catanzaro-Como previsione gratis e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Catanzaro di Vincenzo Vivarini arriva a questa sfida dopo aver preso lo scalpo della capolista nella giornata di Pasquetta. I giallorossi viaggiano ad alta velocità, con una sola sconfitta nelle ultime 10 gare giocate. Gli avversari odierni sono a solo 6 punti di distanza ed in casa la squadra ha il quarto miglior record di Serie B.

Il Como nell’ultimo turno ha approfittato delle sconfitte, inattese, di Venezia e Cremonese in casa ottenendo il secondo posto in classifica. In questa corsa al secondo posto si può aggiungere proprio il Catanzaro in caso di vittoria in questo scontro diretto.

Le probabili formazioni di Catanzaro-Como

Catanzaro (4-4-2): Fulignati; Veroli, Lui, Scognamilio, Situm; Vandeputte, Verna, Petriccione, D’Andrea; Iemmello, Biaschi.

Como (4-2-3-1): Semper; Iovine, Goldaniga, Odenthal, Ioannou; Baselli, Braunoder; Strefezza, Verdi, Da Cunha; Gabrielloni.

Dove vederla in TV

Catanzaro-Como, sarà trasmessa in diretta DAZN e SKY sabato 6 aprile 16.15.

Quote offerte dai bookmakers per Catanzaro-Como

La vittoria del Catanzaro è quotata 2.75 Netbet e 2.70 Sisal. Il pareggio a 3.35 Netbet e 3.20 Betflag, la vittoria del Como a 2.70 Sisal e 2.65 Vincitu.

Pronostico Catanzaro-Como di Serie B

Partita complicata da pronosticare. Il Catanzaro sembra avere una marcia in più in questo periodo ed il fattore casa può essere un punto in favore dei calabresi.

Pronostico: 1X a quota 1.51 Netbet e a quota 1.47 Betway

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 2-0 / 1-0