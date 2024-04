Sarà la prima in panchina, sabato 6 aprile 2024, per Michele Mignani, che sostituirà fino a fine stagione Eugenio Corini, per il quale è stata fatale la rocambolesca sconfitta a Pisa. Pronostico Palermo-Sampdoria di Serie B del 06/04/2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Cambio in corsa per i rosanero. E’ arrivato Michele Mignani, ex allenatore del Bari con il quale ha sfiorato la promozione lo scorso anno, al posto di Eugenio Corini che da qualche tempo era separato in casa e per il quale è risultata decisiva la sconfitta di Pasquetta a Pisa.

Un posto ai playoffs per i siciliani dovrebbe essere certo, dopo le 4 sconfitte nelle ultime 5 difficile l’obiettivo promozione diretta.

Al contrario la Sampdoria sta vivendo un ottimo periodo. Quattro vittorie consecutive che hanno portato i blucerchiati in piena zona playoffs in Serie B, nonostante i punti di penalizzazione.

Una rivincita per Andrea Pirlo e la società, che nonostante i momenti difficili non hanno mai messo in discussione la panchina del Campione del Mondo del 2006. L’ultima vittoria a Palermo risale al 2008, in Serie A, per 2-0 che sancì anche il piazzamento in Europa per la squadra genovese, altri tempi…

Le probabili formazioni di Palermo-Sampdoria

Palermo (4-3-3): Pigliacelli; Diakitè, Nedelcearu, Ceccaroni, Lund; Segre, Stulac, Vasic; Di Mariano, Brunori, Di Francesco.

Sampdoria (3-5-2): Stankovic; Leoni, Ghilardi, Murru; Depaoli, Kasami, Yepes, Darboe, Barreca; Borini, De Luca.

Dove vederla in TV

Palermo-Sampdoria, sarà trasmessa in diretta DAZN e SKY sabato 6 aprile 16.15.

Quote offerte dai bookmakers per Palermo-Sampdoria

Favorito il Palermo per la vittoria, a 2.29 Vincitu e 2,23 Netbet, il pareggio è quotato a 3.40 Betflag e 3.38 Betway, la vittoria della Sampdoria a quota 3.30 Sisal e 3.10 Betflag.

Pronostico per questa partita di Serie B

Solitamente il cambio in panchina porta una scossa alla squadra. Bisogna dire che il Palermo visto a Pisa è sembrato “vivo”, anche perchè seno non riesci andare avanti 2-0 e 3-2.

Bisognerà sistemare le problematiche in difesa, anche se il tempo è poco per Michele Mignani. A nostro avviso può scapparci il pareggio, risultato che manca ad entrambe da 6 turni. Il Palermo in campionato ha pareggiato solo una volta in questa stagione

Pronostico: X

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 2-2 / 0-0