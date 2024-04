La giornata numero 33 del campionato cadetto comincia venerdì 12 aprile 2024 a Modena, dove i padroni di casa ospitano il Catanzaro, uscito sconfitto dallo scontro diretto contro il Como. Pronostico Modena-Catanzaro, anticipo di Serie B.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Modena non vince una partita in campionato dal 27 gennaio, dopo il 3-0 perentorio contro la capolista Parma. Da quel momento 7 pareggi e 3 sconfitte per gli emiliani ed una posizione in classifica nettamente peggiorata, con soli 4 punti di vantaggio su Bari, Cosenza e Spezia che si stanno giocando l’ultimo posto disponibile per i playout. Dopo questa striscia negli ultimi 10 incontri, i canarini, sono la squadra con più pareggi in Serie B (15)

Il Catanzaro arriva alla partita dopo la rimonta subita in casa da parte del Como, che ha lanciato i lagunari al secondo posto e forse ha definitivamente spento le velleità calabresi di poter puntare alla promozione diretta.

Per i giallorossi un posto ai playoffs sembra assicurato ed in trasferta, comunque, si comportano bene con 11 punti ottenuti nelle ultime 5 lontano da casa.

Le probabili formazioni di Modena-Catanzaro

Modena (4-3-2-1): Seculin, Cotali, Zaro, Pergreffi, Ponsi, Magnino, Palumbo, Santoro, Duca, Gliozzi, Tremolada.

Catanzaro(4-4-2): Fulignati, Situm, Scognamillo, Antonini Lui, Veroli, Sounas, Petriccione, Verna, Vandeputte, Biasci, Iemmello.

Dove vederla in TV

Modena-Catanzaro, sarà trasmessa in diretta DAZN e SKY venerdì 12 aprile 20.30.

Quote offerte dai bookmakers per Modena-Catanzaro

Favorito per la vittoria il Modena bancato a 2.20 Sisal e 2.12 Betflag, il pareggio è quotato 3.30, la vittoria del Catanzaro a 3.60 Netbet e 3.55 Betway.

Pronostico Modena-Catanzaro di Serie B

Con una vittoria il Modena potrebbe allontanarsi, quasi definitivamente, dalla zona calda. Il Catanzaro in trasferta, soprattutto nelle ultime gare, ha dimostrato di saper giocare addirittura meglio. Ci aspettiamo almeno 2 gol in questo incontro.

Pronostico: Multigol 2-5 a quota 1.37

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 2-1 / 1-2

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.