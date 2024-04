Partita fondamentale sabato 13 aprile per il Como di Cesc Fabregas. I lagunari grazie alle ultime tre vittorie sono al secondo posto, che significa promozione diretta. Il Bari ha bisogno di punti per evitare i playout. Pronostico Como-Bari di Serie B del 13/04/2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Como è al secondo posto in classifica in Serie B con 5 punti di distacco dal Parma capolista e due di vantaggio sulla Cremonese terza.

La vittoria sul Catanzaro dell’ultima giornata ha sancito probabilmente la fine di qualsiasi velleità dei calabresi per la promozione diretta e messo la squadra del lago in condizione di poter puntare al colpaccio.

Il Bari di Giuseppe Ianchini, non attraversa un grande periodo. L’ultima vittoria risale oramai a due mesi fa, 1-0 in casa con la Feralpisalò. I punti in classifica sono 35, gli stessi dello Spezia che occupa l’ultimo posto nei playout.

Le probabili formazioni di Como-Bari

Como (4-3-3): Semper, Iovine, Goldaniga, Odenthal, Sala, Strefezza, Abildgaard, Braunoder, Da Cunha, Cutrone, Gabrielloni.

Bari (3-5-2): Brenno, Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci, Maita, Maiello, Lulic, Morachioli, Sibilli, Diaw.

Dove vederla in TV

Como-Bari, sarà trasmessa in diretta DAZN e SKY sabato 13 aprile 14.00.

Quote offerte dai bookmakers per Como-Bari

Favorito il Como per la vittoria di questo match, offerta in lavagna a quota 1.72 su Sisal e a quota 1.71 su Betway, il pareggio offerto a quota 3.55, mentre la vittoria esterna del Bari, bancata a quota 5.30 su Vincitu e a quota 5.25 su Netbet.

Pronostico per Come-Bari di Serie B

Difficile in Serie B fare pronostici, in generale, specie quando una squadra è in serie. Però l’importanza della gara è fondamentale, tre punti porterebbero il Como veramente in una posizione decisiva per provare la promozione diretta.

Pronostico: Vittoria Como a quota 1.72

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-0 / 3-1 / 2-1

