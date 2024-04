Il Parma si deve guardare dietro, dopo i passi falsi delle ultime due giornate. In casa degli emiliani arriva sabato 13 arile 2024, lo Spezia, in serie positiva da cinque turni consecutivi. Pronostici Serie B: Parma-Spezia, quote scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Parma di Fabio Pecchia ha 5 punti di vantaggio sul Como secondo. Vantaggio che i è ridotto notevolmente negli ultimi due turni, dove i biancocrociati hanno raccolto un solo punto, senza mai riuscire a segnare.

Lo Spezia ha ottenuto 9 punti nelle ultime 5 sfide di Serie B giocate, rilanciando la candidatura per la salvezza della squadra ligure, costruita ad inizio stagione per obiettivi completamente diversi.

Le probabili formazioni di Parma-Spezia

Parma (4-3-3): Chichizola, Del Prato, Hainaut, Circati, Zagaritis, Cyprien, Estevez, Man, Sohm, Mihaila, Charpentier.

Spezia (3-5-2): Zoet, Mateju, Hristov, Nikolaou, Vignali, Nay, Esposito, Elia, Verde, Bandinelli, Falcinelli.

Dove vederla in TV

Parma-Spezia, sarà trasmessa in diretta DAZN e SKY sabato 13 aprile 16.15.

Quote offerte dai bookmakers per Parma-Spezia

Favoriti i ducali per la vittoria di questo incontro, bancata a 1.73 Netbet e 1.72 Betflag, il pareggio è quotato a 3.75 Sisal e Admiralbet, la vittoria dello Spezia a 5.00 Sisal e 4.70 Betway.

Pronostico per questa partita di Serie B

Nonostante lo Spezia sia in condizione ed ha giocatori ottimi per la categoria, crediamo che il Parma possa tornare alla vittoria per consolidare il primato in classifica.

Pronostico: Vittoria Parma

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-0 / 3-0 / 2-1

