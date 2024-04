La giornata 34 del campionato cadetto comincia venerdì 19 aprile 2024, al Renzo Barbera, dove Palermo e Parma dovranno consolidare le proprie posizioni in classifica. Pronostico Palermo-Parma, quote scommesse e stato di forma.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Non è stata proprio la scossa che ci si aspettava, in casa siciliana, quella dell’arrivo di Michele Mignani. L’ex allenatore del Bari, subentrato ad Eugenio Corini, ha ottenuto due pareggi grazie ai quali i rosanero hanno consolidato la posizione in classifica per i playoffs.

E’ tornato alla vittoria, come ci si aspettava, il Parma nell’ultima di campionato. Tre punti in casa contro lo Spezia che tengono a debita distanza il prorompente Como delle ultime giornate, a cinque punti.

Le probabili formazioni di Palermo-Parma

Palermo (3-4-1-2): Pigliacelli; Diakité, Nedelcearu, Ceccaroni; Buttaro, Gomes, Henderson, Lund; Di Francesco; Brunori, Mancuso.

Parma (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Osorio, Circati, Zagaritis; Cyprien, Hernani; Man, Bernabè, Mihaila; Bonny.

Dove vederla in TV

Palermo-Parma, sarà trasmessa in diretta DAZN e SKY venerdì 19 aprile 20.30.

Quote offerte dai bookmakers per Palermo-Parma

Partita in equilibrio per le quote offerte dai principali bookmaker: Vittoria interna del Palermo bancata a quota 2.80 su Sisal e a quota 2.79, su Vincitu. Il Pareggio pagato a quota 3.50, mentre la vittoria esterna del Parma offerta a quota 2.47 su Vincitu e a quota 2.42 su Netbet.

Pronostico Palermo-Parma di Serie B

Non c’è due senza tre? Il Palermo potrebbe ottenere il terzo pareggio consecutivo della gestione Michele Mignani contro la capolista, risultato che andrebbe bene anche alla squadra di Fabio Pecchia a poche giornate dalla conclusione.

Pronostico: X a quota 3.50

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 2-2 / 0-0

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: €1.500 Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €1.500 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione 4 Bonus Benvenuto: €250 senza deposito

Apri un conto Vincitu e riceverai un ricco bonus di €250 senza deposito, da spendere nelle scommesse sportive. 4.3 Visita il Sito Recensione

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.