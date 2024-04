E’ sicuramente il match clou del campionato cadetto. Il Catanzaro ospita la Cremonese sabato 20 aprile 2024, per una sfida tra due squadre che puntano al massimo obiettivo. Pronostici Serie B: Catanzaro-Cremonese del 20/04/2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

I giallorossi sono stati etichettati come la squadra più bella da vedere in Serie B. La vittoria di Modena ha rilanciato le ultime possibilità di poter lottare per una promozione diretta, ma più che altro ambire al terzo o quarto posto che nei playoffs significa saltare il primo turno.

Per la Cremonese 3 sconfitte nelle ultime 5, di cui l’ultima in casa con la Ternana sanguinosa. Per la lotta al secondo posto serve una vittoria in Calabria, visto che Como e Venezia hanno due incontri, sulla carta, più facili contro Feralpisalò e Lecco.

Le probabili formazioni di Catanzaro-Cremonese

Catanzaro (4-4-2): Fulignati; Situm, Scognamillo, Antonini, Veroli; D’Andrea, Petriccione, Pontisso, Vandeputte; Iemmello, Ambrosino.

Cremonese (3-5-1-1): Jungdal; Antov, Ravanelli, Locoshvili; Ghiglione, Collocolo, Majer, Falletti, Sernicola; Johnsen; Tsadjout.

Dove vederla in TV

Catanzaro-Cremonese, sarà trasmessa in diretta DAZN e SKY sabato 20 aprile 16.15.

Quote offerte dai bookmakers per Catanzaro-Cremonese

Favorita per la vittoria la Cremonese, bancata vincente a quota 2.35 Sisal e 2.28 Vincitu. Il pareggio è offerto a 3.50, la vittoria del Catanzaro a 3.05 Netbet e 3.03 Betway.

Pronostico per questa partita di Serie B

Partita veramente indecifrabile. Il Catanzaro gioca bene ed è in casa, la Cremonese è una delle squadre con il maggior tasso tecnico della categoria. Nonostante i punti in palio siano preziosi, ci aspettiamo una partita frizzante, puntiamo su entrambe le squadre segnano.

Pronostico: Goal SI a quota 1.66 Netbet e a quota 1.65 Betflag

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 2-1 / 1-2

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.