Il big match di questa giornata in Serie B è senza dubbio quello che si svolgerà in laguna tra Venezia e Cremonese. Chi vince potrà continuare a sognare la promozione diretta. Il pronostico per Venezia-Cremonese di Serie B, risultato esatto e le quote scommesse.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Venezia ha ottenuto nell’ultima la vittoria in rimonta a casa del Lecco. Risultato che ha permesso alla squadra di Paolo Vanoli di rimanere aggianciata a Parma e Como, rispettivamente prima e seconda. Una vittoria in questa sfida potrebbe significare avvicinarsi, a quattro giornate dal termine, soprattutto ai comaschi che in questa giornata sono impegnati nella delicata trasferta a Genova con la Sampdoria di Andrea Pirlo.

Un risultato negativo per i grigiorossi in questa partita significherebbe sicuro playoffs ed iniziare a guardarsi le spalle, per mantenere il quarto posto che fa risparmiare un turno. La squadra di Giovanni Stroppa è forse quella con il tasso tecnico più elevato, ma nell’ultimo periodo non ha brillato con solo 4 punti nelle ultime 5.

Le probabili formazioni di Venezia-Cremonese

Venezia (3-5-2): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Busio, Tessmann, Andersen, Bjarkason; Pohjanpalo, Pierini.

Cremonese (3-5-1-1): Saro; Antov, Bianchetti, Ravanelli; Zanimacchia, Pickel, Castagnetti, Johnsen, Sernicola; Vazquez; Tsadjout.

Dove vederla in TV

Venezia-Cremonese sarà trasmessa, in diretta DAZN e SKY venerdì 26 aprile 20.30.

Quote offerte dai bookmakers per Venezia-Cremonese

Favorito il Venezia a 2.32 Netbet e 2.30 Betflag. Il pareggio è 3.40 Vincitu e Netbet, la vittoria della Cremonese a 3.99 Sisal e 2.97 Vincitu.

Pronostico per questa partita di Serie B

Il consiglio che diamo, per un pronostico “safe” è la doppia chance in favore del Venezia. Partita nella quale può scapparci pure il pareggio, nonostante sia un risultato che serva poco ad entrambe in ottica promozione diretta.

Pronostico: 1X 1.38 Betway e Netbet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 2-1 / 2-2

