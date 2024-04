Altra sfida di cartello, in questa giornata del campionato cadetto, è quella di Marassi tra i blucerchiati ed il Como. Sfida in panchina tra due grandi ex centrocampisti Andrea Pirlo e Cesc Fabregas. Il pronostico per Sampdoria-Como di Serie B, risultato esatto e le quote scommesse.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La Sampdoria, nonostante la penalità, al momento sarebbe ai playoffs con l’ultimo posto disponibile. Posizione da tenere fino alla fine del campionato e per farlo bisogna passare da questa sfida contro il Como, secondo in classifica.

La squadra lombarda è la più in forma del campionato, con 22 punti nelle ultime 10 gare ed una striscia aperta di 5 vittorie consecutive. L’arrivo a gennaio di Gabriel Strefezza ha dato alla squadra l’esperienza e la qualità necessaria per fare il salto di qualità e poter lottare così per la promozione diretta.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Como

Sampdoria (3-5-2): Stankovic; Leoni, Ghilardi, Murru; Stojanovic, Kasami, Yepes, Darboe, Barreca; Borini, De Luca.

Como (4-4-2): Semper; Iovine, Goldaniga, Barba, Sala; Strefezza, Bellemo, Braunoder, Da Cuhna, Cutrone, Gabrielloni.

Dove vederla in TV

Sampdoria-Como sarà trasmessa, in diretta DAZN e SKY sabato 27 aprile 16.15.

Quote offerte dai bookmakers per Sampdoria-Como

Favorito il Como per questo incontro a 2.38 Netbet e 2.37 Betflag. Il pareggio è offerto a 3.30 Netbet e 3.25 Vincitu, la vittoria della Sampdoria a 3.00 Sisal e 2.97 Netbet.

Pronostico per questa partita di Serie B

Puntiamo al pareggio in questa sfida, risultato che manca in casa alla Sampdoria da quattro turni ed in trasferta al Como dal 20 gennaio a Reggio Emilia.

Pronostico: X a 3.30 Netbet e 3.25 Vincitu

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 1-2 / 2-2

