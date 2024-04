Pronostici Serie B 35a giornata 2023-24. Analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio cadetto in campo dal 26 al 27 aprile. Free pick su Palermo-Reggiana.

Pronostici Serie B 35a giornata 2023-24: aggiornamenti campionato cadetto

Il Como ha messo a segno la 5 vittoria consecutiva in Serie B, e 5 sono anche i gol rifilati alla Feralpisalò nell’ultimo turno di Serie B. Ora i lombardi sono a soli tre punti dalla capolista Parma e anche la quota per il titolo scende @4 dal 6,50 della scorsa settimana. Si accende, dunque, il duello con gli emiliani, che restano favoriti @1,20, con Venezia e Cremonese più lontane @15 e @35.

Per quanto riguarda l’ipotesi promozione, invece, il Como è in vantaggio sulle altre pretendenti @1,20; stabili @2 e @2,50 le quote di Venezia e Cremonese, sempre più indirizzate ai playoff, così come Catanzaro e Palermo, offerte in Serie A @4,50 e @5,50. Salgono @7, infine, le ipotesi Brescia e Sampdoria, fermate sullo 0-0 nell’ultimo turno da Ternana e Spezia.

betting online 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: €1.500 Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €1.500 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici Serie B 35a giornata 2023-24: migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio cadetto in Italia.

Pronostici Serie B 35a giornata 2023-24: FREE PICK Palermo-Reggiana

Per questo turno del campionato di calcio cadetto abbiamo scelto Palermo-Reggiana: 1 @1.80. Al Palermo basterebbe una vittoria nelle ultime 4 per averne la matematica certezza di accedere ai playoffs. Michele Mignani è ancora imbattuto, ma non neanche ancora assaporato la gioia della vittoria, visto che ha sempre pareggiato in 3 partite, compresa l’ultima X contro la capolista Parma. Al Barbera sarà ospite la Reggiana ripiombata nell’incubo playout dopo la pesantissima sconfitta casalinga subita ad opera del Cosenza, terzo ko consecutivo per gli emiliani in crisi e in pericolo di essere risucchiati nella corsa per la salvezza. Il Palermo non vince in casa da 4 turni (2 pareggi e 2 sconfitte). La Reggiana ha perso solo 1 volta nelle ultime 9 trasferte giocate (4 vinte e 4 pareggiate). Giochiamo contro questi trend e andiamo col ritorno alla vittoria dei rosanero.

RECAP FREE PICK SERIE B 2023-24

Parma-Cittadella: 1 @1.87✅

Modena-Pisa: UNDER 2.5 @1.65✅

Catanzaro-Parma: 2 +0.25 (AH) @1.93✅

Palermo-Cosenza: GOL NO @1.87✅

Venezia-Palermo: UNDER 2.5 @1.75❌

Modena-Venezia UNDER 2.5 @1.85❌

Sudtirol-Catanzaro: GOL SI @1.95❌

Cremonese-Sudtirol: OVER 2.5 @2.00❌

Brescia-Bari: GOL NO @1.75❌

Palermo-Sampdoria UNDER 2.5 @1.80✅

Modena-Sampdoria: UNDER 2.5 @1.67✅

Parma-Modena UNDER 2.5 @1.67✅

Modena-Reggiana: UNDER 2.5 @1.85❌

Parma-Palermo: PARMA -0.25 (AH) @1.80❌1/2

Modena-Cittadella: 1 -0.25 (AH) @1.73❌1/2

Parma-Ternana: PARMA @1.67✅

Cremonese-Cosenza: 1 @1.62✅

Sampdoria-Parma: UNDER @1.80❌

Modena-Parma: 2 +0 (AH) @1.65❌

Parma-Venezia: GOL SI @1.75✅

Bari-Lecco: 1 @1.92✅

Parma-Pisa: GOL SI @1.95✅

Cremonese-Palermo GOL SI @1.67✅

Cosenza-Catanzaro: GOL SI @1.95❌

Parma-Brescia: SEGNA GOL OSPITE NO @2.20❌

Palermo-Venezia: GOL SI @1.70❌

Modena-Bari: GOL NO @1.72❌

Catanzaro-Como: UNDER 2.5 @1.76❌

Cosenza-Palermo: GOL SI @1.70✅

Catanzaro-Cremonese: 1X @1.60✅

RENDIMENTO -2.66

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.