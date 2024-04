Pronostico Catanzaro-Venezia 1 maggio 2024. Mercoledì è in campo tutta la Serie B in un ricco pomeriggio di calcio per un turno infrasettimanale valido per la 36° giornata del campionato di calcio cadetto. Le scommesse sul big match di questa 36° giornata di Serie B.

Pronostico Catanzaro-Venezia 1 maggio 2024: lo stato di forma delle squadre

Catanzaro-Venezia è uno dei match più interessanti della 36° giornata di Serie B, turno infrasettimanale che si giocherà tutto nella giornata di mercoledì 1 maggio 2024.

Il Catanzaro arriva dal 2-2 di Pisa di sabato e occupa il 5° posto, anche se la speranza di ritrovare la top-4 è ancora viva per i calabresi che devono però ritrovare ala continuità della vittoria (1 sola negli ultimi 4 turni).

Il Venezia è al 3° posto, 10 punti avanti al Catanzaro, grazie a 3 vittorie consecutive in cui i lagunari hanno segnato esattamente 2 gol a partita, incassandone in tutto 2.

In 3 precedenti il Venezia non ha mai perso, con 1 pareggio seguito da 2 vittorie, compreso il 2-1 dell’andata allo Stadio Pierluigi Penzo dove succede tutto nel primo tempo: vantaggio del veneti, pareggio del Catanzaro e 2-1 nel recupero della prima frazione per il Venezia.

Pronostico Catanzaro-Venezia 1 maggio 2024: probabili formazioni

CATANZARO (4-4-2): Fulignati, Situm, Scognamillo, Antonini Lui, Brighenti, Sounas, Petriccione, Pontisso, Vandeputte, Biasci, Ambrosino. All. Vivarini

VENEZIA (3-5-2): Joronen, Idzes, Svoboda, Altare, Zampano, Busio, Tessmann, Ellertsson, Candela, Pohjanpalo, Gytkjaer. All. Vanoli

Pronostico Catanzaro-Venezia 1 maggio 2024: guida tv e quote

Il match sarà visibile in diretta su Sky e Dazn mercoledì 1 maggio 2024 alle ore 15.

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questa sfida della 36° giornata di Serie B.

Catanzaro-Venezia, le nostre scommesse sul Calcio Serie B

Tutte e due le squadre arrivano da un sabato in cui le rispettive partite hanno visto entrambe le squadre andare a segno. I calabresi sono chiamati al ritorno alla vittoria, e hanno un attacco pericoloso, ma dietro stanno concedendo abbastanza, e il Venezia potrebbe approfittare per andare a segno. Memori anche del 2-1 dell’andata consigliamo GOL SI @1.65.

