Pronostico Bari-Parma 1 maggio 2024. Mercoledì è in campo tutta la Serie B in un ricco pomeriggio di calcio per un turno infrasettimanale valido per la 36° giornata del campionato di calcio cadetto. Tutto per scommettere sul match del San Nicola.

Pronostico Bari-Parma 1 maggio 2024: lo stato di forma delle squadre

Bari-Parma è una sfida molto interessante e valida per la 36° giornata di Serie B, turno infrasettimanale che si giocherà tutto nella giornata di mercoledì 1 maggio 2024.

Situazione delicata per il Bari che è piombato al 18° posto, in questo momento i pugliesi non giocherebbero nemmeno lo spareggio salvezza, ma sarebbero direttamente retrocessi in Serie B. Il Bari ha portato a casa 1 solo punto nelle ultime 7 giornate e non ha mai vinto negli ultimi 10 turni.

Trovarsi contro la capolista Parma potrebbe essere il colpo di grazia per i galletti pugliesi. I Ducali infatti sono tornati alla vittoria con un secco 4-0 sul Lecco, un risultato che ha mandato matematicamente in C i lombardi. Anche oggi quindi turno favorevole per il Parma che però ha pareggiato le ultime 2 trasferte.

I precedenti ci dicono che tra campionato e coppa negli ultimi 6 scontri diretti il Parma ha perso solo 1 volta, con 2 pareggi e 3 vittorie a completare il quadro, compreso il 2-1 dell’andata al Tardini.

betting online 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: €1.500 Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €1.500 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostico Bari-Parma 1 maggio 2024: guida tv e quote

Il match sarà visibile in diretta su Sky e Dazn mercoledì 1 maggio 2024 alle ore 18.

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questa sfida della 36° giornata di Serie B.

Bari-Parma, le nostre scommesse sul Calcio Serie B

In questo momento dare fiducia al Bari è davvero complicato, una squadra che anche con Giampaolo (4° allenatore stagionale) non ha dato segnali di ripresa e che non vince ormai da metà febbraio! Dall’altra parte è iniziato il conto alla rovescia per la promozione dei ducali è iniziato dopo il pareggio del Como a Genova che ha portato il vantaggio sulla prima inseguitrice a 5 lunghezze.

Per raggiungere l’obiettivo nelle ultime giornate il tecnico Pecchia ha blindato la difesa che da 4 turni non subisce reti. Il Bari non vince in casa da 4 turni (2 vinte e 2 pari). Il Parma è rimasto imbattuto nelle ultime 6 trasferte (3 vinte e 3 pareggiate). Andiamo con PARMA 0, -0,50 (Asian Handicap) @1.83, ovvero andremo in cassa in caso di vittoria ospite mentre nel caso il Parma non andasse oltre il pari avremo mezzo rimborso sulla nostra puntata.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.