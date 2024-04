Pronostico Como-Cittadella 1 maggio 2024. Mercoledì è in campo tutta la Serie B in un ricco pomeriggio di calcio per un turno infrasettimanale valido per la 36° giornata del campionato di calcio cadetto, con le nostre scommesse su questa sfida in riva al lago.

Pronostico Como-Cittadella 1 maggio 2024: lo stato di forma delle squadre

Como-Cittadella è una delle partite della 36° giornata di Serie B, turno infrasettimanale che si giocherà tutto nella giornata di mercoledì 1 maggio 2024.

Como al 2° posto in classifica con 68 punti, a meno cinque dal Parma capolista e uno di vantaggio sul Venezia terzo. Cutrone e compagni sono usciti indenni dalla gara in casa della Sampdoria e il pari per 1-1 arriva dopo cinque vittorie di fila, per una squadra che non perde da 6 turni.

Cittadella con altri problemi, visto che con 45 punti i veneti sono ad una sola lunghezza dalla zona playoff, anche se non perdono da 7 giornate. Va però anche detto che in questo arco di tempo hanno portato a casa 1 sola vittoria a fronte di 6 pareggi (compresi i 3 più recenti). Gli uomini di Gorini non perdono lontano dal Tombolato da quattro gare.

All’andata il Como si è imposto per 3-0 in trasferta e negli ultimi 3 precedenti il Como non ha mai perso contro il Cittadella (2 vittorie e 1 pari). Interessante come queste ultime 3 sfide si siano chiuse tutte con Gol NO, ad interrompere una striscia di 5 sfide in cui entrambe le squadre erano sempre andate a segno.

Pronostico Como-Cittadella 1 maggio 2024: guida tv e quote

Il match sarà visibile in diretta su Sky e Dazn mercoledì 1 maggio 2024 alle ore 15.

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questa sfida della 36° giornata di Serie B.

Como-Cittadella, le nostre scommesse sul Calcio Serie B

Per questa sfida abbiamo deciso di giocarci una Combo che vale un raddoppio, dando fiducia ai padroni di casa in un match da almeno 2 reti che sono alla portata di Como e Cittadella per la giocata 1+OVER 1.5 @2.00.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.