Pronostici Serie B 37a giornata 2023-24. Analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio cadetto in campo domenica 5 maggio. Free pick su Sampdoria-Reggiana. Parma matematicamente promosso in Serie A!

Pronostici Serie B 37a giornata 2023-24: i risultati del turno infrasettimanale. Parma promosso!

Il Parma di Pecchia è la prima squadra a centrare la promozione in Serie A. I ducali pareggiano 1-1 in casa del Bari e tornano nel massimo campionato a tre anni di distanza dall’ultima volta. Fondamentale per la matematica promozione del Parma il ko del Venezia, che perde 3-2 a Catanzaro: decide Iemmello su rigore al 96′. Vittoria al fotofinish anche per il Como che vola a +4 sul terzo posto: 2-1 sul Cittadella con la rete di Goldaniga al 94′.

Consolida la quarta piazza la Cremonese, che batte 2-1 il Pisa grazie alle reti di Ciofani su rigore e Coda. Colpi salvezza di Cosenza e Spezia: i calabri hanno la meglio in casa dell’Ascoli grazie a una rete di Tutino, mentre i liguri superano in casa il Palermo con il gol di Di Serio.

Vediamo il programma completo della 37° giornata di Serie B e anche la classifica aggiornata dopo le partite del primo maggio. Tutte le partite sono in programma in contemporanea domenica 5 maggio alle ore 15:00.

PROGRAMMA COMPLETO 37° GIORNATA SERIE B

BRESCIA – LECCO

CITTADELLA – BARI

COSENZA – SPEZIA

MODENA – COMO

PALERMO – ASCOLI

PARMA – CREMONESE

PISA – SÜDTIROL

SAMPDORIA – REGGIANA

TERNANA – CATANZARO

VENEZIA – FERALPISALO’

CLASSIFICA SERIE B 2023-24

Parma 74

Como 71

Venezia 67

Cremonese 63

Catanzaro 60

Palermo 52

Sampdoria 49

Brescia 48

Sudtirol 46

Reggiana 46

Cosenza 45

Pisa 45

Cittadella 45

Modena 43

Spezia 40

Ascoli 37

Ternana 37

Bari 37

Feralpisalò 33

Lecco 26

Pronostici Serie B 37a giornata 2023-24: migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio cadetto in Italia.

Pronostici Serie B 37a giornata 2023-24: FREE PICK Sampdoria-Reggiana

Per questo weekend andiamo a Marassi come Free pick di Serie B, dove pensiamo che i blucerchiati vinceranno, e lo pensano anche gli scommettitori e il mercato che vede scendere la quota sull’1 fisso. Andiamo quindi con Sampdoria-Reggiana: 1 @1.88, con la squadra di Andrea Pirlo che ha bisogno di punti per difendere e migliorare la propria posizione playoffs. La Reggiana è in un buon momento, ha interrotto una striscia perdente andando a vincere a Palermo, e anche in casa nel derby col Modena. I granata sono tornati così in piena corsa per i playoffs e con una vittoria agguanterebbero proprio i blucerchiati che si giocano una sfida decisiva col fattore campo dalla loro parte e a Marassi ci sarà anche l’ex allenatore Sven Goran Eriksson che lotta contro un brutto male e nei mesi scorsi ha annunciato di avere un solo anno di vita e altre leggende blucerchiate. Nei 3 precedenti qui la Reggiana ha sempre perso.

RECAP FREE PICK SERIE B 2023-24

Parma-Cittadella: 1 @1.87✅

Modena-Pisa: UNDER 2.5 @1.65✅

Catanzaro-Parma: 2 +0.25 (AH) @1.93✅

Palermo-Cosenza: GOL NO @1.87✅

Venezia-Palermo: UNDER 2.5 @1.75❌

Modena-Venezia UNDER 2.5 @1.85❌

Sudtirol-Catanzaro: GOL SI @1.95❌

Cremonese-Sudtirol: OVER 2.5 @2.00❌

Brescia-Bari: GOL NO @1.75❌

Palermo-Sampdoria UNDER 2.5 @1.80✅

Modena-Sampdoria: UNDER 2.5 @1.67✅

Parma-Modena UNDER 2.5 @1.67✅

Modena-Reggiana: UNDER 2.5 @1.85❌

Parma-Palermo: PARMA -0.25 (AH) @1.80❌1/2

Modena-Cittadella: 1 -0.25 (AH) @1.73❌1/2

Parma-Ternana: PARMA @1.67✅

Cremonese-Cosenza: 1 @1.62✅

Sampdoria-Parma: UNDER @1.80❌

Modena-Parma: 2 +0 (AH) @1.65❌

Parma-Venezia: GOL SI @1.75✅

Bari-Lecco: 1 @1.92✅

Parma-Pisa: GOL SI @1.95✅

Cremonese-Palermo GOL SI @1.67✅

Cosenza-Catanzaro: GOL SI @1.95❌

Parma-Brescia: SEGNA GOL OSPITE NO @2.20❌

Palermo-Venezia: GOL SI @1.70❌

Modena-Bari: GOL NO @1.72❌

Catanzaro-Como: UNDER 2.5 @1.76❌

Cosenza-Palermo: GOL SI @1.70✅

Catanzaro-Cremonese: 1X @1.60✅

Palermo-Reggiana: 1 @1.80❌

RENDIMENTO -3.66

