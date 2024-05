Pronostici Serie B 38a giornata 2023-24. Analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio cadetto, ultimo turno tutto in campo in contemporanea venerdì sera alle ore 20:30. Free pick su Catanzaro-Sampdoria.

Pronostici Serie B 38a giornata 2023-24: le sfide da non perdere

Tra le sfide più interessanti di questa 38° giornata di Serie B, ultimo turno della stagione regolare del campionato di calcio cadetto (poi inizieranno playoffs e playout) segnaliamo Como-Cosenza. Dopo l’occasione persa in casa del Modena, il Como è a caccia della vittoria che vorrebbe dire promozione in Serie A. I lombardi ospitano un Cosenza già ampiamente salvo, ma reduce da sei risultati utili consecutivi. Le quote sono comunque nettamente favorevoli ai comaschi dati al massimo @1,35, il pareggio @5,75, mentre la vittoria dei calabresi è offerta @9,35. I bookmaker si aspettano una partita con diverse reti: l’Over, uscito già all’andata @1,64, prevale infatti sull’Under @2,14.

Da seguire c’è anche Spezia-Venezia. I liguri devono vincere per salvarsi, mentre gli ospiti inseguono i tre punti per sognare la promozione diretta, sperando in notizie positive da Como-Cosenza. Secondo i bookmakers il segno «1» è proposto @2,35 di quota massima, mentre per il colpo esterno degli uomini allenati da Paolo Vanoli si sale @3 volte la posta (pareggio @3.40). L’alta posta in palio e la necessità per entrambe le squadre di centrare i tre punti fa propendere gli analisti verso il Goal, quotato @1,60 e in vantaggio sul No Goal, che invece vale @2,15 volte la posta. Più equilibrato il confronto tra Over e Under, proposti rispettivamente @1,80 e @1,87.

Segnaliamo infine Catanzaro-Sampdoria, con i calabresi che dopo la sconfitta contro la Ternana non possono più ambire alla top-4. Per i giallorossi la sconfitta del Liberati interrompe una striscia di 4 risultati positivi, con 2 vittorie e 2 pareggi. Al Ceravolo va in scena un’anteprima dei playoff, ospite sarà infatti la Sampdoria che battendo in casa la Reggiana ha matematicamente raggiunto l’obiettivo di qualificarsi per gli spareggi e nell’ultimo turno insidierà il sesto posto, distante solo 1 punto.

Pronostici Serie B 38a giornata 2023-24: migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio cadetto in Italia.

Pronostici Serie B 38a giornata 2023-24: FREE PICK Catanzaro-Sampdoria

La settimana scorsa siamo andati in cassa con i blucerchiati che appoggiamo anche per quest’ultima giornata di Serie B, andando su Catanzaro-Sampdoria: 2 +0 (AH) @1.70, quota in calo sul rimborso in caso di pareggio. Fra le aspiranti alla promozione la squadra di Andrea Pirlo è quella che sta meglio e nelle ultime 10 partite ha totalizzato 21 punti, frutto di 6 vittorie 3 pareggi e una sola sconfitta, in questo lasso di tempo solo il Como (23) ha fatto meglio. I risultati ottenuti dai doriani fuoricasa sono addirittura migliori considerando le ultime 10 trasferte, gare nelle quali i liguri hanno conquistato 20 punti e sono imbattuti nelle ultime 6 gare (4 vinte e 2 pareggiate), nessuno ne ha fatti di più. Il Catanzaro ha vinto solo 2 delle ultime 6 partite casalinghe. La Sampdoria ha subito solo 1 gol nelle ultime 4 uscite.

RECAP FREE PICK SERIE B 2023-24

Parma-Cittadella: 1 @1.87✅

Modena-Pisa: UNDER 2.5 @1.65✅

Catanzaro-Parma: 2 +0.25 (AH) @1.93✅

Palermo-Cosenza: GOL NO @1.87✅

Venezia-Palermo: UNDER 2.5 @1.75❌

Modena-Venezia UNDER 2.5 @1.85❌

Sudtirol-Catanzaro: GOL SI @1.95❌

Cremonese-Sudtirol: OVER 2.5 @2.00❌

Brescia-Bari: GOL NO @1.75❌

Palermo-Sampdoria UNDER 2.5 @1.80✅

Modena-Sampdoria: UNDER 2.5 @1.67✅

Parma-Modena UNDER 2.5 @1.67✅

Modena-Reggiana: UNDER 2.5 @1.85❌

Parma-Palermo: PARMA -0.25 (AH) @1.80❌1/2

Modena-Cittadella: 1 -0.25 (AH) @1.73❌1/2

Parma-Ternana: PARMA @1.67✅

Cremonese-Cosenza: 1 @1.62✅

Sampdoria-Parma: UNDER @1.80❌

Modena-Parma: 2 +0 (AH) @1.65❌

Parma-Venezia: GOL SI @1.75✅

Bari-Lecco: 1 @1.92✅

Parma-Pisa: GOL SI @1.95✅

Cremonese-Palermo GOL SI @1.67✅

Cosenza-Catanzaro: GOL SI @1.95❌

Parma-Brescia: SEGNA GOL OSPITE NO @2.20❌

Palermo-Venezia: GOL SI @1.70❌

Modena-Bari: GOL NO @1.72❌

Catanzaro-Como: UNDER 2.5 @1.76❌

Cosenza-Palermo: GOL SI @1.70✅

Catanzaro-Cremonese: 1X @1.60✅

Palermo-Reggiana: 1 @1.80❌

Sampdoria-Reggiana: 1 @1.88✅

RENDIMENTO -2.78

