Anteprima Playoff Serie B. Conclusa la stagione regolare vediamo gli ultimi verdetti e prepariamoci a playoffs e playout che abbiamo analizzato con quote, regolamento, programma completo e statistiche utili per le scommesse sul Calcio Serie B.

I risultati finali della regular season di Serie B e i verdetti

Si è giocata venerdì sera la 38° e ultima giornata della regular season del campionato di Serie B 2023-2024. Sono stati dunque emessi gli ultimi verdetti, per alcuni club definitivi, per altri invece provvisori, visto che si giocheranno playoff e playout per decidere le ultime promozioni e retrocessioni. Di seguito, i risultati dell’ultimo turno, la classifica finale e i verdetti.

RISULTATI ULTIMA GIORNATA

Ascoli-Pisa 2-1

Bari-Brescia 2-0

Catanzaro-Sampdoria 1-3

Como-Cosenza 1-1

Cremonese-Cittadella 3-0

Feralpisalò-Ternana 0-1

Lecco-Modena 2-3

Reggiana-Parma 1-1

Spezia-Venezia 2-1

Sudtirol-Palermo 0-1

CLASSIFICA

Parma 76

Como 73

Venezia 70

Cremonese 67

Catanzaro 60

Palermo 56

Sampdoria 55

Brescia 51

Cosenza 47

Modena 47

Reggiana 47

Sudtirol 47

Cittadella 46

Pisa 46

Spezia 44

Ternana 43

Bari 41

Ascoli 41

Feralpisalò 33

Lecco 26

Sulla base della classifica risultante al termine della stagione regolare di Serie B, sono promosse direttamente in Serie A Parma e Como, che mancava nel massimo campionato da ben 21 anni, ovvero dal 2003. Accedono direttamente al secondo turno dei playoff, invece, Venezia e Cremonese, mentre Palermo, Sampdoria, Catanzaro e Brescia dovranno superare il primo turno degli spareggi. Finiscono in Serie C, invece, Lecco, FeralpiSalò e Ascoli, che saranno raggiunte da una tra Ternana e Bari, che si affronteranno in un doppio playout.

Anteprima Playoff Serie B: regolamento

Il regolamento dei playoff prevede che nel turno preliminare (quarti di finale), si giochi una partita unica sul campo della meglio piazzata nella stagione regolare, in questo caso Palermo e Catanzaro, che avranno anche il fattore campo a favore rispettivamente contro Sampdoria e Brescia. I siciliani non battono i blucerchiati dal 2-0 del 2016 in Serie A: da allora un successo blucerchiato e 3 pareggi, incluso l’ultimo match giocato il 6 aprile scorso (2-2). I calabresi, invece, hanno incontrato solo 4 volte i lombardi in Serie B: nessun successo per la formazione meridionale, che ha rimediato 3 sconfitte e 1 pareggio, maturato a marzo in trasferta (1-1).

In caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari, si disputano i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità a passare il turno sarebbero siciliani e calabresi, in virtù del migliore piazzamento in classifica. Le semifinali, invece, si giocheranno in doppia gara con la vincente tra Palermo e Sampdoria ad affrontare il Venezia e quella tra Catanzaro e Brescia a sfidare la Cremonese. In caso di parità tra le semifinali di andata e ritorno, non ci saranno i supplementari né i rigori, ma accederebbe alla finale la squadra meglio classificata in stagione.

La finale playoff, infine, è prevista in gara doppia con il match di andata che si disputerà in casa della formazione peggio classificata nella stagione regolare e il ritorno in casa della migliore. In caso di parità al termine dei 180 minuti, sarà promossa in Serie A la migliore classificata in stagione, senza supplementari né rigori.

Anteprima Playoff Serie B: programma completo

Saranno Ternana e Bari a giocarsi la permanenza in Serie B in un doppio confronto di 180 minuti totali. L’andata si giocherà in casa della squadra che ha chiuso la stagione al 17° posto, in questo caso specifico i pugliesi, mentre il ritorno si disputerà in casa della Ternana, che è arrivata davanti al Bari al termine della stagione regolare. In caso di parità al termine del doppio confronto, a salvarsi sarebbero gli umbri, senza supplementari né calci di rigore. L’ultimo confronto tra le due formazioni in stagione è stato vinto dal Bari per 3-1 tra le mura amiche, dopo che i pugliesi non avevano mai vinto nei precedenti 7 scontri ufficiali con la Ternana considerando tutte le competizioni: 3 vittorie e 4 pareggi.

CALENDARIO COMPLETO PLAYOFFS

Venerdì 17 maggio, Palermo – Sampdoria (quarto di finale)

Sabato 18 maggio, Catanzaro – Brescia (quarto di finale)

Lunedì 20 maggio, Palermo/Sampdoria – Venezia (semifinale andata)

Martedì 21 maggio, Catanzaro/Brescia – Cremonese (semifinale andata)

Venerdì 24 maggio, Venezia – Palermo/Sampdoria (semifinale ritorno)

Sabato 25 maggio, Cremonese – Catanzaro/Brescia (semifinale ritorno)

Giovedì 30 maggio, finale di andata

Domenica 2 giugno, finale di ritorno

PROGRAMMA PLAYOUT

16 maggio Bari-Ternana, andata

23 maggio Ternana-Bari, ritorno

Quote antepost: i favoriti per il ritorno in Serie A

Con tre vittorie consecutive nel finale di stagione, la Sampdoria si presenta con grande slancio ai playoff di Serie B. Secondo i betting analyst di Sisal, i liguri inseguono la promozione a quota @7,50, alla pari con Catanzaro e Palermo e dietro solo a Venezia e Cremonese, che appaiono favorite @3 volte la posta. Servirà, invece, una vera e propria impresa al Brescia, il cui ritorno nella massima serie si gioca a quota @25.

Intanto, nel fine settimana i playoff prenderanno il via dagli spareggi, che, secondo gli esperti Snai vedono favoriti il Palermo e il Catanzaro per il passaggio del turno. Infatti, il segno «1» per i rosanero contro la Sampdoria si gioca @2,30, mentre il colpo esterno dei blucerchiati vale @3 volte la posta, con il pareggio, che vorrebbe dire supplementari, che si attesta @3,30. Allo stesso modo si profila una vittoria interna per il Catanzaro, avanti a quota @2,10 sul Brescia, proposto invece @3,40, stessa quota del pareggio.

