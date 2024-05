Prima gara di semifinale dei playoffs in programma oggi 20 maggio 2024, al Renzo Barbera, dove i rosanero ospiteranno il Venezia di Paolo Vanoli. Pronostico Palermo-Venezia, PlayOff di Serie B del 20/05/2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Palermo arriva dalla bella vittoria contro la Sampdoria nel turno precedente. La doppietta di Salim Diakitè ha sancito la vittoria dei siliani, contro i blucerchiati che si sono presentati nella off season come una delle squadre più in forma.

Michele Mignani che ha sfiorato la Serie A con il Bari proprio nei playoffs della passata stagione ha dato una spinta ad i rosanero per poter affrontare al meglio questo finale di stagione.

Il Venezia di Paolo Vanoli è stata una delle rivelazioni della stagione nella serie cadetta. Solo un finale di stagione superlativo del Como non ha permesso alla squadra veneta di approdare in Serie A direttamente, senza passare dai playoffs.

La squadra è un mix di esperienza, talento e gioventù che si riassume tutto nella stagione di Joel Pohjanpalo, autentico mattatore con 22 gol nella regular season.

Le probabili formazioni di Palermo-Venezia

Palermo (3-5-2): Desplanches; Nedelcearu, Lucioni, Marconi; Diakitè, Segre, Gomes, Ranocchia, Lund; Soleri, Brunori.

Venezia (3-5-2): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Tessmann, Andersen, Busio, Zampano; Pohjanpalo, Gytkjaer.

Dove vederla in TV

Palermo-Venezia sarà trasmessa, in diretta SKY e DAZN lunedì 20 maggio 20.30.

Quote Scommesse per Palermo-Venezia

Pronostico Palermo-Venezia

Il Renzo Barbera sarà pieno e proverà ad essere il celeberrimo “dodicesimo uomo in campo”. Nonostante la partita in più per i siciliani, l’entusiasmo di aver passato già il primo turno sarà trasformato in adrenalina dai giocatori di Michele Mignani. Per questo puntiamo sulla doppia chance in favore dei padroni di casa.

Pronostico: 1X a quota 1.37 su Betway e a quota 1.36 su Sisal

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 2-1 / 1-0