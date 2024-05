Si preannuncia un turno di playoffs spettacolare quello tra i calabresi del Catanzaro, una delle rivelazioni stagionali, e la Cremonese, una delle favorite fin da inizio stagione per la promozione. Catanzaro-Cremonese PlayOff di Serie B, pronostico, scommessa e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Non sarà scesa ancora l’adrenalina della sfida con il Brescia, con il pareggio dell’ex Alfredo Donnarumma in pieno recupero, per poi chiudere 4-2 ai supplementari. La squadra di Vincenzo Vivarini, da molti esperti della serie cadetta, è stata spesso etichettata come la squadra più bella da vedere con un gioco ultra offensivo, nonostante ci si basi sul “vecchio” 4-4-2.

La Cremonese, ai nastri di partenza, si presentava come una seria candidata alla promozione diretta. La squadra di Giovanni Stroppa è stata rinforzata anche nel calciomercato invernale e può contare su giocatori che sono un lusso per questa categoria, ma tutto questo non è bastato e nella regular season è arrivato solo il quarto posto.

Le probabili formazioni di Catanzaro-Cremonese

Catanzaro (4-4-2): Fulignati; Scognamillo, Antonini, Brighenti, Veroli; Sounas, Pontisso, Petriccione, Vandeputte; Iemmello, Biasci.

Cremonese (3-5-2): Saro; Antov, Bianchetti, Marrone; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Johnsen, Zanimacchia; Vazquez, Coda.

Dove vederla in TV

Catanzaro-Cremonese sarà trasmessa in diretta SKY e DAZN martedì 21 maggio 20.30.

Quote Scommesse per Catanzaro-Cremonese

Pronostico Catanzaro-Cremonese di Serie B

Difficile pronosticare l’esito. Il Catanzaro ha ottenuto in campionato il quinto miglior record casalingo con 31 punti, però le ultime due sconfitte sul proprio campo sono state con Como e Sampdoria, squadre del livello della Cremonese. Sfida nella sfida tra due bomber di categoria Pietro Iemmello e Massimo Coda. Ci aspettiamo una partita bella viva, nonostante la posta in palio importantissima.

Pronostico: Goal SI a quota 1.67 su Marathonbet e a quota 1.62 su AdmiralBet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 2-1 / 1-2