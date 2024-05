Rischia una parabola, a dir poco clamorosa, il Bari che un anno fa di questo periodo era ad un minuto dalla Serie A ed adesso si trova ad un passo dalla Serie C. Pronostico Ternana-Bari, PlayOut di Serie B del 23/05/2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La Ternana arriva dal pareggio di Bari, dove può recriminare per un errore dal dischetto ed un paio di legni colpiti. Nella gara di andata gli umbri sono sembrati più pimpanti e meno tesi degli avversari, come ha dimostrato anche il finale di stagione di Serie B.

Per il Bari la situazione è un vero incubo. Dal gol di Leonardo Pavoletti lo scorso anno al San Nicola, la squadra non si è mai realmente ripresa. Esonerato Michele Mignani, quando era a 3 punti dalla zona playoffs la situazione non è migliorata, basti pensare che in questo 2024 ha ottenuto solo 4 vittorie in 20 incontri disputati. Un ruolino difficile da ipotizzare per una squadra candidata a lottare per la Serie A.

Le probabili formazioni di Ternana-Bari

Ternana (3-5-2): Iannarilli; Casasola, Dalle Mura, Lucchesi; Favasuli, Luperini, Amatucci, Faticanti, Carboni; Pereiro, Distefano.

Bari (4-3-2-1): Pissardo; Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci; Bellomo, Maiello, Benali; Acampora, Sibilli; Nasti.

Dove vederla in TV

Ternana-Bari sarà trasmessa, in diretta SKY e DAZN martedì 21 maggio 20.30.

Quote Scommesse per Ternana-Bari

Pronostico per questa partita di Serie B

La Ternana può contare su due risultati a disposizione per rimanere in Serie B. Il Bari dovrebbe trovare la gara della vita per poter mantenere la categoria. Come qualità di squadra ed esperienza, i pugliesi, possono farcela, ma il clima che si respira intorno alla squadra non è quello dei migliori. Puntiamo sul classico multigol 2-5, quota da abbinare a qualcos’altro per un raddoppio o buona da mettere in multipla.

Pronostico: Multigol 2-5 a quota 1.37 su Betflag e a quota 1.35 su Betway

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 2-1 / 1-2