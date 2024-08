Venerdì 16 agosto non inizia solo la Serie A, ma torna anche il campionato cadetto in Italia, con la Serie B. Andiamo a vedere probabili protagoniste, le quote antepost e sulla prima giornata, oltre al calendario che ci attende quest’anno. Quote Antepost Serie B 2024-25.

Quote Antepost Serie B 2024-25: campionato cadetto al via dal 16 agosto

La Serie B in Italia inizierà (come la Serie A) già nel weekend del 16-18 agosto. Saranno ancora una volta venti le squadre al via, tra cui il Sassuolo retrocesso, la Juve Stabia e la Carrarese neopromosse, e diverse big che lo scorso anno non sono riuscite a tornare nella massima serie, come Sampdoria, Bari e Cremonese.

Il 16 ci sarà come di consueto l’anticipo del venerdì, mentre il 17 il grosso delle gare. Il 18 gli ultimi match in posticipo, così da chiudere la prima gioranta della nuova annata 2024/2025. Il 9 maggio si giocherà la 38esima e ultima giornata del campionato di calcio cadetto per permettere poi lo svolgimento dei playoff nelle settimane successive.

Il format non cambierà rispetto alle precedenti annate. Ci saranno ancora una volta tre promozioni dirette nella massima serie, in particolare la 2025/2026, oltre a tre retrocessioni nella Serie C successiva. In più i playoff e i playout, se disputati, porteranno ad una quarta promozione in Serie A e infine a un’ultima retrocessione in terza serie.

Serie B, le date della stagione 2024-25

Inizio Campionato: Sabato 17 agosto (un anticipo il 16.agosto)

Turni infrasettimanali: 27 agosto, 29 ottobre, 26 dicembre e 1 maggio

Soste: 7-8 settembre, 12-13 ottobre, 16-17 novembre, 22-23 marzo 2025

Fine Campionato (ultima giornata) Venerdì 09.05.2025

La sosta invernale sarà programmata dal 30 dicembre 2024 all’11 gennaio 2025.

Quote Antepost Serie B 2024-25: Palermo davanti a Sassuolo e Samp

Vediamo subito le principali quote 1X2, Gol e Over-Under per la prima giornata di Serie B dal 16 agosto, e a seguire le quote antepost per la vittoria finale del campionato cadetto dove il Palermo parte in pole sul Sassuolo retrocesso e poi c’è la Sampdoria, grande club che vuole tornare nella massima serie dopo le annate in B.

