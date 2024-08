Per la prima giornata del campionato cadetto di Serie B, domenica 18 agosto, alle ore 20.30 si gioca il match tra i padroni di casa del Catanzaro e la formazione ospite del Sassuolo. Catanzaro-Sassuolo, Pronostico e Quote Scommesse.

Come arrivano le due squadre alla partita?

La squadra di casa del Catanzaro, lo scorso anno è stata una delle squadre rivelazioni del campioanto cadetto di Serie B, chiudendo al quinto posto e per questa nuova stagione gli obiettivi sono quelli di centrare la zona PlayOff.

La formazione ospite del Sassuolo, arriva dalla retrocessione subita nel campionato maggiore, dopo tante stagioni passate in Serie A. Per questo campionato, la squadra emiliana può ambire a conquistare una dei tre posti disponibili, per tornare nel massimo campionato a fine stagione.

Quote Scommesse per Catanzaro-Sassuolo di Serie B

Per i bookmaker, si preannuncia una partita all’insegna del massimo equilibrio in quota tra Catanzaro e Sassuolo.

Vittoria interna proposta pagata 3 volte la posta giocata su Sisal e su Goldbet, il pareggio offerto a quota 3.30, mentre il successo esterno del Sassuolo è inserito in lavagna a quota 2.30 su Netbet e a quota 2.35 su Betway

Pronostico Catanzaro-Sassuolo

Sicuramente sulla carta parte leggermente favorito il Sassuolo che ha una rosa di qualità, ma come abbiamo visto lo scorso anno, il Catanzaro in casa può contare su un pubblico molto caloroso che sostiene la squadra e la squadra gioca bene a calcio.

Pronostico GOL SI a quota 1.90 su Betflag

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.