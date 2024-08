Nel weekend dopo ferragosto non è iniziata solo la Serie A in Italia, ma anche il campionato di calcio cadetto. Passo falso all’esordio per il Palermo che però rimane favorito, davanti al Sassuolo, nelle quote antepost per la vittoria del torneo. Aggiornamenti Serie B 1a giornata.

Aggiornamenti Serie B 1a giornata: quote vittoria

E’ andata in archivio la prima giornata del campionato di Serie B dove regna un equilibrio che si riflette anche nella lavagna antepost dei bookmaker per la vittoria del campionato di calcio cadetto. Nonostante la sconfitta esterna per 1-0, all’esordio, contro il Brescia, il Palermo continua a comandare in quota, con il Sassuolo sempre molto vicino dopo l’1-1 di Catanzaro.

Subito dietro appaiate troviamo Cremonese e Sampdoria. Leggermente più staccate due formazioni che puntano a tornare in Serie A dopo solo un anno di cadetteria: il Frosinone e la Salernitana che, grazie alla vittoria per 2-1 contro il Cittadella, si avvicina alle prime.

Meno fiducia dei betting analyst nelle possibilità di Brescia, indicato in doppia cifra di quota, seguito da Modena e Spezia. Il colpo del Catanzaro rivelazione della scorsa stagione, si gioca fino @25 volte la posta.

Aggiornamenti Serie B 1a giornata: quote promozione

Ecco le quote per la promozione in Serie A, aggiornate al 21 agosto 2024:

Bari @15

Brescia @5.50

Carrarese @34

Catanzaro @9

Cesena @8

Cittadella @34

Cosenza @26

Cremonese @3

Frosinone @3.50

Juve Stabia @26

Mantova @21

Modena @11

Palermo @1.83

Pisa @13

Salernitana @3.25

Sampdoria @2.75

Sassuolo @2.25

Spezia @10

Sudtirol @17

Reggiana @34

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.