E’ già tempo di turno infrasettimanale per la 3° giornata del campionato di calcio cadetto in campo martedì 27 e mercoledì 28 agosto. In questo articolo ci concentriamo sul big match del San Nicola. Pronostico Bari-Sassuolo 27 agosto 2024.

Pronostico Bari-Sassuolo 27 agosto 2024: probabili formazioni

Il Sassuolo retrocesso, arriva dalla prima vittoria stagionale alla prima uscita in casa al Mapei Stadium, a seguito del 1-1 a Catanzaro all’esordio per la squadra di Fabio Grosso che ora torna subito in campo, come tutto il campionato cadetto, per questo turno infrasettimanale valido per la 3° giornata di Serie B.

Inizio molto negativo invece per il Bari di Moreno Longo che dopo il ko interno all’esordio per 1-3 contro la Juve Stabia, si è arreso anche sul campo del Modena per 1-2.

BARI (3-4-2-1): Radunovic; Matino, Vicari, Mantovani; Dorval, Lulic, Maita, Ricci; Lasagna, Morachioli; Novakovich. Allenatore: Moreno Longo.

SASSUOLO (4-3-3): Satalino; Missori, Lovato, Odenthal, Doig; Lipani, Obiang, Caligara; Volpato, Mulattieri, Bajrami. Allenatore: Fabio Grosso.

Pronostico Bari-Sassuolo 27 agosto 2024: migliori quote e guida tv

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questo match valido per la 3° giornata di Serie B

Il match Bari-Sassuolo, con fischio d’inizio previsto martedì 27 agosto 2024 alle ore 20:30, sarà visibile in diretta sulla piattaforma streaming a pagamento di DAZN.

Le nostre scommesse su Bari-Sassuolo, Serie B

Il Bari deve sbloccarsi e cercherà di farlo in casa con un atteggiamento offensivo che sta facendo contento Longo, il problema è la difesa poco solida. Aggiungiamo che il Sassuolo ha a sua volta un ottimo potenziale offensivo e che in tutti e 7 i precedenti tra emiliani e pugliesi si sono sempre visti almeno 3 gol totali. Andiamo anche questa volta con OVER 2.5 @2.00 per un bel raddoppio pieno.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 20.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 20.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 250€ Senza Deposito + fino €5.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito di €250 + fino a €5.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.