Una delle sfide più interessanti della 3° giornata di Serie B (turno infrasettimanale del campionato di calcio cadetto in campo il 27 e 28 agosto) è senza dubbio il match di martedì sera, alle ore 20:30, dallo Stadio Arechi. Pronostico Salernitana-Sampdoria 27 agosto 2024.

Pronostico Salernitana-Sampdoria 27 agosto 2024: probabili formazioni

Una delle sfide più interessanti del martedì del turno infrasettimanale valido per la 3° giornata di Serie B è Salernitana-Sampdoria, due squadre che puntano alla promozione e al ritorno in Serie A, in particolare la Samp di Andrea Pirlo che ha iniziato deludendo la stagione, prima con l’inaspettato ko interno per 0-1 contro la Reggiana al debutto e poi lo scialbo 0-0 a Frosinone.

Anche la Salernitana di Giovanni Martusciello dopo il 2-1 sul Cittadella all’esordio interno, ha perso il weekend scorso per 2-3 in Sudtirol.

SALERNITANA (4-3-3): Sepe; Gentile, Bronn, Velthuis, Bradaric; Soriano, Amatucci, Tello; Verde, Simy, Braaf. Allenatore: Giovanni Martusciello.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Vismara; Bereszynski, Ferrari, Veroli; Depaoli, Kasami, Meulensteen, Ioannou; Benedetti; Sekulov, Tutino. Allenatore: Andrea Pirlo.

Pronostico Salernitana-Sampdoria 27 agosto 2024: migliori quote e guida tv

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questo match valido per la 3° giornata di Serie B

Il match Salernitana-Sampdoria, con fischio d’inizio previsto martedì 27 agosto 2024 alle ore 20:30, sarà visibile in diretta sulla piattaforma streaming a pagamento di DAZN.

Le nostre scommesse su Salernitana-Sampdoria, Serie B

Come abbiamo visto le reti nelle partite della Salernitana non stanno mancando, già 8 gol complessivi nelle prime 2 giornate, mentre nella prima trasferta dei blucerchiati abbiamo visto 4 reti complessive. Nell’ultimo confronto diretto dell’ottobre 2023, in Coppa Italia, la Salernitana dominò 4-0 sempre qui all’Archi dove aveva già vinto 4-0 anche l’anno prima nel campionato di Serie A. Si è trattato del 3° Over 2.5 gol negli ultimi 4 confronti diretti e anche questa volta consigliamo OVER 2.5 @2.05 per un raddoppio abbondante. In alternativa c’è la giocata GOL SI che però cala la quota @1.80.

