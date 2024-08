Grande inizio stagionale per le due sorprendenti promosse dalla Serie C che dopo le prime 2 giornate sono al vertice anche delle classifiche del campionato di calcio cadetto. Vediamo analisi, quote, probabili formazioni e scommesse su questo match valido per il turno infrasettimanale, 3° giornata di Serie B. Pronostico Juve Stabia-Mantova 28 agosto 2024.

Pronostico Juve Stabia-Mantova 28 agosto 2024: probabili formazioni

Il turno infrasettimanale del campionato di calcio cadetto, la 3° giornata di Serie B, continua mercoledì 28 agosto e tra le sfide da non perdere c’è quella tra Juve Stabia-Mantova, due neopromosse che hanno iniziato molto bene la stagione visto che sono entrambe imbattute e nelle posizioni di vertice con 4 punti, dietro solo al Sudtirol, già rimasta l’unica squadra a punteggio pieno dopo le prime 2 giornate.

La Juve Stabia ha esordito vincendo 3-1 a Bari e poi ha pareggiato 0-0 a Catanzaro. Questa è quindi la prima partita interna stagionale per le Vespe che ospitano un Mantova che dopo il pareggio pirotecnico per 2-2 a Reggio Emilia, ha battuto 3-2 il Cosenza in un altra partita ricca di reti.

Pronostico Juve Stabia-Mantova 28 agosto 2024: migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questo match valido per la 3° giornata di Serie B

Le nostre scommesse su Juve Stabia-Mantova, Serie B

Queste squadre si sono affrontate lo scorso 11 maggio nell’unico precedente finora giocato per la finale di Supercoppa di Serie C. In quell’occasione trionfò il Mantova con un netto 4-1. Anche questa volta ci aspettiamo una sfida con entrambe le squadre a segno e consigliamo il raddoppio abbondante sul GOL SI @2.05.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 20.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 20.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 250€ Senza Deposito + fino €5.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito di €250 + fino a €5.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.