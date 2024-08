La notizia delle ultime ore per il campionato di calcio cadetto, che nel weekend gioca la 4° giornata di Serie B, è certamente l’esonero di Andrea Pirlo che non sarà sulla panchina dei blucerchiati che ospitano il Bari nel match di sabato tra due deluse. Pronostico Sampdoria-Bari 31 agosto 2024.

Pronostico Sampdoria-Bari 31 agosto 2024: probabili formazioni e analisi

Solo 1 punto nelle prime 3 giornate di Serie B, il pareggio all’esordio a Frosinone, seguito da 2 ko, compreso il 2-3 di Salerno nel turno infrasettimanale, il deludente inizio stagione della Sampdoria che è costato la panchina ad Andrea Pirlo che non sarà più sulla panchina dei blucerchiati nella sfida contro un altra delusione di inizio stagione nel campionato di calcio cadetto.

Il Bari non se la passa certo meglio visto che non ha ancora vinto nella nuova stagione, iniziata col ko di coppa Italia a Cremona, e continuata con le prime 2 sconfitte in campionato, seguite però dal 1-1 del San Nicola contro il Sassuolo.

SAMPDORIA (3-4-2-1): Vismara; Bereszynski, Romagnoli, Veroli; Depaoli, Meulensteen, Bellemo, Ioannou; Benedetti, Tutino; Coda.

BARI (3-4-2-1): Radunovic; Pucino, Vicari, Mantovani; Oliveri, Maita, Benali, Dorval; Manzari, Lasagna; Novakovich.

Pronostico Sampdoria-Bari 31 agosto 2024: migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questo match valido per la 4° giornata di Serie B

Le nostre scommesse su Sampdoria-Bari, 4° giornata Serie B

Difficile fare pronostici in un match tra due squadre in crisi, una delle quali ha appena esonerato il proprio allenatore, ma salta subito all’occhio il problema principale di Samp e Bari, le rispettive difese che in questa stagione hanno sempre concesso almeno una rete agli avversari. Entrambe hanno già concesso 6 gol in 3 giornate e anche l’ultimo precedente a Marassi è stato incoraggiante con un 1-1. Anche per questa sfida proponiamo entrambe le squadre a segno per un bel raddoppio pieno.

PREVISIONE SAMPDORIA-BARI: GOL SI @2.00

